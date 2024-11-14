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勞動部、交通部聯合稽查 中鋼運通船員勞動條件

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
勞動部。本報資料照片
勞動部。本報資料照片

勞動部14日表示，13日與交通部航港局至中鋼運通股份有限公司進行船員勞動條件聯合稽查，除針對中鋼運通企業工會檢舉該公司船員有例休假加班費給付不足等情形進行查明外，並就一般受僱員工的勞動條件是否合法進行勞動檢查。

勞動部強調，針對中鋼運通企業工會檢舉中鋼運通股份有限公司違反法令之相關事項，勞動部將秉持依法行政及保障勞工權益的立場，與交通部航港局盡快整理相關稽查事證，該公司如確有違法事實，當即依各該適用法令規定予以裁罰，並要求改善，以避免勞工權益遭受侵害。

中鋼 交通部 勞動部

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