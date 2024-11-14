快訊

12強賽／南韓爭議轟不能申訴 蔡其昌提控訴：該爭取的要爭

天兔颱風最新風雨預測出爐 明1縣市達颱風停班課標準

前九月新北市10大交易熱區 淡水成交量十年增逾七成奪冠

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄資料顯示，今年1至9月新北市住宅交易量前十名行政區，近十年的價量變化，其中淡水區交易量增加逾七成，位居榜單第一。永慶房屋提供
據實價登錄資料顯示，今年1至9月新北市住宅交易量前十名行政區，近十年的價量變化，其中淡水區交易量增加逾七成，位居榜單第一。永慶房屋提供

據實價登錄資料顯示，今年1至9月新北市住宅交易量前十名行政區，近十年的價量變化，其中淡水區交易量增加逾七成，位居榜單第一。

在新北市2024年1至9月的住宅交易量中，淡水區不僅以2,389件名列新北第一，近十年交易量增幅更是達到71.9%，傲視其他行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水區因位於相對偏遠的區域，相比新北市各行政區的高房價，淡水房價相對親民許多。

陳金萍指出，今年淡水區住宅房價平均每坪成交價28.9萬元，對於搭乘捷運通勤的小資族、小家庭，或是退休規劃的置產族群而言，淡水區的房市相當具有吸引力，也為淡水帶來熱絡買氣。而且新市鎮尚有廣闊的待開發土地，未來住宅供給具有相當潛力。

陳金萍表示，過去淡水區房市常因聯外道路容易塞車、氣候較濕冷、新市鎮生活機能較弱等因素為人所詬病。

然而陳金萍分析，淡水近幾年的快速發展，加上新市鎮住宅、商圈陸續到位，不僅生活與商業機能日趨完善，淡海輕軌通車後也強化了區域內的交通機能，未來淡江大橋、淡北道路以及淡海輕軌的完工，更有望舒緩淡水的聯外交通。

據實價登錄資料顯示，今年1至9月新北市住宅交易量前十名行政區，近十年的價量變化，其中淡水區交易量增加逾七成，位居榜單第一。永慶房屋提供
據實價登錄資料顯示，今年1至9月新北市住宅交易量前十名行政區，近十年的價量變化，其中淡水區交易量增加逾七成，位居榜單第一。永慶房屋提供

小資族 房價 房市 淡水 淡江大橋 淡海輕軌 買氣 退休規劃

延伸閱讀

新北淡水警赴真理大學對談 解析「裸聊詐騙」套路

影／八斗子籍漁船擱淺淡水海域 海巡救回8名船員

500萬行賄新北市地政局官員未遂 陶瓷公會秘書長緩起訴

獨／腸病毒停課之亂有解？新北擬畫「次行政區」減影響範圍

相關新聞

母生前盼將房子留給他…孝子打開自書遺囑一看傻了 專家嘆：難挽救

為免先分財產，子女不孝，或是想把大部分財產留給最疼的小孩，很多人會生前立遺囑。資深地政士表示，遺囑眉角多，雖然可以自已寫...

前九月新北市10大交易熱區 淡水成交量十年增逾七成奪冠

據實價登錄資料顯示，今年1至9月新北市住宅交易量前十名行政區，近十年的價量變化，其中淡水區交易量增加逾七成，位居榜單第一...

華紙法說會／切入高附加價值產品 力拚明年投產

華紙（1905）14日舉辦法人說明會，華紙總經理陳瑞和表示，華紙積極切入高毛利市場，紡織部分將於今年第4季開始試產，主因...

興連城開發強勢布局高雄大學特區 藍田案今日動土

高雄口碑建商興連城開發強勢布局高雄大學特區，藍田案14日動土，全案預計於2025年上半年推出，正對藍田公園，比鄰高雄大學...

仁寶為何在瑞芳建長照大樓？原來是背後「2功臣」牽線

代工大廠仁寶（2324）近年積極推動偏鄉醫療佈局，並為補足東北角就醫及長照等資源，攜手新北市府規畫興建「瑞芳醫療長照大樓...

亞東預拌榮獲 The Green Book Green 10獎項

亞泥（1102）子公司亞東預拌14日表示，營建業二氧化碳排放量佔全球碳排的37%，其中建築興建完成後的碳排為使用碳佔28...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。