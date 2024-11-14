前九月新北市10大交易熱區 淡水成交量十年增逾七成奪冠

據實價登錄資料顯示，今年1至9月新北市住宅交易量前十名行政區，近十年的價量變化，其中淡水區交易量增加逾七成，位居榜單第一。

在新北市2024年1至9月的住宅交易量中，淡水區不僅以2,389件名列新北第一，近十年交易量增幅更是達到71.9%，傲視其他行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水區因位於相對偏遠的區域，相比新北市各行政區的高房價，淡水房價相對親民許多。

陳金萍指出，今年淡水區住宅房價平均每坪成交價28.9萬元，對於搭乘捷運通勤的小資族、小家庭，或是退休規劃的置產族群而言，淡水區的房市相當具有吸引力，也為淡水帶來熱絡買氣。而且新市鎮尚有廣闊的待開發土地，未來住宅供給具有相當潛力。

陳金萍表示，過去淡水區房市常因聯外道路容易塞車、氣候較濕冷、新市鎮生活機能較弱等因素為人所詬病。

然而陳金萍分析，淡水近幾年的快速發展，加上新市鎮住宅、商圈陸續到位，不僅生活與商業機能日趨完善，淡海輕軌通車後也強化了區域內的交通機能，未來淡江大橋、淡北道路以及淡海輕軌的完工，更有望舒緩淡水的聯外交通。