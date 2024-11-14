快訊

川普當選害的！貝佐斯33歲員工崩潰砍死父親 微笑拍手遭警逮捕

獨／喪屍煙彈改列二級毒品 醫師、刑警分析未來影響

LEXUS RZ 450e旗艦版限量上市 科技安全配備再升級

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
全新RZ 450e旗艦版科技安全配備再升級，全方位守護行車安全。圖／業者提供
全新RZ 450e旗艦版科技安全配備再升級，全方位守護行車安全。圖／業者提供

Lexus身為豪華電動化車款先驅，致力於提供全面性動力，以BEV電動車、PHEV插電式油電複合動力車及HEV油電複合動力車的多元動力，滿足不同使用者的駕馭需求。

Lexus首台基於e-TNGA平台打造之電動車RZ 450e自去年上市後，憑藉其搶眼的外觀設計、細膩質感的絕美內裝，以及人車合一的駕馭樂趣，一推出即獲得廣大消費者的迴響。Lexus於14日推出全新RZ 450e旗艦版，升級搭載各項科技及安全配備，打造更為奢華舒適的純電駕乘體驗，即日起開放限量接單。

全新RZ 450e旗艦版升級搭載20”鋁圈，以更飽滿的車側線條，展現更具跑格的動感風貌。此外，為了體現電動車的科技氛圍，更導入Lexus品牌首款搭載可一鍵霧化的全景式天窗，讓車主在穿梭於城市與山林間，依據自身的需求，調節車室內的光線與視野，為全新RZ創造豪華雅致的座艙質感。

為呼應車主對更豪華舒適車室空間的期待，旗艦版RZ 450e搭載Ultrasuede人造麂皮座椅，大幅提升整體內裝質感。另於雙前座標配加熱/通風座椅含駕駛座椅記憶功能，後座則搭載加熱座椅，而音響系統更升級為Mark Levinson® Premium Surround與13具喇叭，搭配64色車室氣氛燈，如此兼具聽覺與視覺的豪華座艙氛圍，陪伴車主踏上舒適愜意的純電之旅。

除了延續標配的LSS+3.0智動駕駛輔助系統之外，RZ 450e旗艦版升級搭載AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統與轉向輔助燈含前霧燈功能，讓車主在行駛於各種路況時，可依據前方路況提供充足的光線。同時亦新增HUD多功能抬頭顯示幕，讓車主在行駛時，可以輕易地掌握車輛狀態，更加專注於前方路況。此外，RZ 450e旗艦版同步升級搭載360度環景影像輔助系統與AP自動停車輔助系統，以更豐富的科技安全配備，全方位守護車主的行車安全。

在保養與保固上，除了4年或12萬公里（以先到者為準）新車保固外，RZ 450e更提供BEV動力電池8年或16萬公里（以先到者為準）保固，並推出電動車專屬保養套餐，每次回廠不僅將為車輛進行39項基本和底盤檢查，更會透過GTS電腦檢測電池健康與用車習慣等42個項目，確保車輛各項零部件運作以及充放電功能正常，悉心把關車主的行車安全。

此外，自交車日後準時連續8次定保，且實施定保套餐（有費）之車主，即可享免費延長保證權益，不僅可降低突發故障項目產生之非預期維修成本風險，更讓車主持續享有原廠專業服務，使行車安心無虞。

為了讓車主恣意享受純電生活，Lexus Plus App導入「OpenHub充電漫遊服務」，可透過單一App連接多家充電服務，整合包含據點及合作夥伴如EVALUE、U-POWER、EVRun等多家營運商，提供全台超過600個快慢充充電站，並提供1,800支快慢充電槍的服務，快充充電槍覆蓋率則已超過5成，提供車主All in one的便利充電體驗。

因應全新RZ 450e旗艦版限量推出，Lexus特別提供新台幣2萬元充電金給RZ 450e旗艦版交車車主，可輕鬆透過Lexus Plus App享受充電服務；此外，於2024/11/30前，首次開通車主App充電站功能還可另外獲得新台幣250元充電金，完成首次充電服務再贈5折優惠券2張，讓車主暢享純電駕馭旅程。

RZ 450e旗艦版內裝以簡潔開闊的鋪陳，創造格外細膩的豪華質感。圖／業者提供
RZ 450e旗艦版內裝以簡潔開闊的鋪陳，創造格外細膩的豪華質感。圖／業者提供
RZ 450e推出全新旗艦版限量上市。圖／業者提供
RZ 450e推出全新旗艦版限量上市。圖／業者提供
全新RZ 450e旗艦版升級搭載各項科技及安全配備。圖／業者提供
全新RZ 450e旗艦版升級搭載各項科技及安全配備。圖／業者提供

Lexus 新車 電動車

延伸閱讀

電動車市場發展態勢迅速惡化　Ford著手消減電動車產量！

iRent推出豪華共享新體驗 率先引進LEXUS NX 200

LEXUS RZ 450e旗艦版 限量100台優惠價230萬元

電動車市場回升 中國車企吉利最新銷量上升32%

相關新聞

華紙法說會／切入高附加價值產品 力拚明年投產

華紙（1905）14日舉辦法人說明會，華紙總經理陳瑞和表示，華紙積極切入高毛利市場，紡織部分將於今年第4季開始試產，主因...

興連城開發強勢布局高雄大學特區 藍田案今日動土

高雄口碑建商興連城開發強勢布局高雄大學特區，藍田案14日動土，全案預計於2025年上半年推出，正對藍田公園，比鄰高雄大學...

仁寶為何在瑞芳建長照大樓？原來是背後「2功臣」牽線

代工大廠仁寶（2324）近年積極推動偏鄉醫療佈局，並為補足東北角就醫及長照等資源，攜手新北市府規畫興建「瑞芳醫療長照大樓...

亞東預拌榮獲 The Green Book Green 10獎項

亞泥（1102）子公司亞東預拌14日表示，營建業二氧化碳排放量佔全球碳排的37%，其中建築興建完成後的碳排為使用碳佔28...

台塑企業楊梅有機生態農場 通過首例環境教育場域認證

台塑企業14日宣布，該公司於桃園市楊梅區創辦、深耕多年的有機農場-台塑楊梅有機生態農場，在今年9月成為了台灣第一座通過環...

KPMG台灣CEO前瞻大調查 企業聲譽風險上榜前五大風險

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表「2024台灣CEO前瞻大調查」。在AI崛起與地緣政治動盪交織影響下，全球經濟在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。