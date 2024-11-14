LEXUS RZ 450e旗艦版限量上市 科技安全配備再升級

Lexus身為豪華電動化車款先驅，致力於提供全面性動力，以BEV電動車、PHEV插電式油電複合動力車及HEV油電複合動力車的多元動力，滿足不同使用者的駕馭需求。

Lexus首台基於e-TNGA平台打造之電動車RZ 450e自去年上市後，憑藉其搶眼的外觀設計、細膩質感的絕美內裝，以及人車合一的駕馭樂趣，一推出即獲得廣大消費者的迴響。Lexus於14日推出全新RZ 450e旗艦版，升級搭載各項科技及安全配備，打造更為奢華舒適的純電駕乘體驗，即日起開放限量接單。

全新RZ 450e旗艦版升級搭載20”鋁圈，以更飽滿的車側線條，展現更具跑格的動感風貌。此外，為了體現電動車的科技氛圍，更導入Lexus品牌首款搭載可一鍵霧化的全景式天窗，讓車主在穿梭於城市與山林間，依據自身的需求，調節車室內的光線與視野，為全新RZ創造豪華雅致的座艙質感。

為呼應車主對更豪華舒適車室空間的期待，旗艦版RZ 450e搭載Ultrasuede人造麂皮座椅，大幅提升整體內裝質感。另於雙前座標配加熱/通風座椅含駕駛座椅記憶功能，後座則搭載加熱座椅，而音響系統更升級為Mark Levinson® Premium Surround與13具喇叭，搭配64色車室氣氛燈，如此兼具聽覺與視覺的豪華座艙氛圍，陪伴車主踏上舒適愜意的純電之旅。

除了延續標配的LSS+3.0智動駕駛輔助系統之外，RZ 450e旗艦版升級搭載AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統與轉向輔助燈含前霧燈功能，讓車主在行駛於各種路況時，可依據前方路況提供充足的光線。同時亦新增HUD多功能抬頭顯示幕，讓車主在行駛時，可以輕易地掌握車輛狀態，更加專注於前方路況。此外，RZ 450e旗艦版同步升級搭載360度環景影像輔助系統與AP自動停車輔助系統，以更豐富的科技安全配備，全方位守護車主的行車安全。

在保養與保固上，除了4年或12萬公里（以先到者為準）新車保固外，RZ 450e更提供BEV動力電池8年或16萬公里（以先到者為準）保固，並推出電動車專屬保養套餐，每次回廠不僅將為車輛進行39項基本和底盤檢查，更會透過GTS電腦檢測電池健康與用車習慣等42個項目，確保車輛各項零部件運作以及充放電功能正常，悉心把關車主的行車安全。

此外，自交車日後準時連續8次定保，且實施定保套餐（有費）之車主，即可享免費延長保證權益，不僅可降低突發故障項目產生之非預期維修成本風險，更讓車主持續享有原廠專業服務，使行車安心無虞。

為了讓車主恣意享受純電生活，Lexus Plus App導入「OpenHub充電漫遊服務」，可透過單一App連接多家充電服務，整合包含據點及合作夥伴如EVALUE、U-POWER、EVRun等多家營運商，提供全台超過600個快慢充充電站，並提供1,800支快慢充電槍的服務，快充充電槍覆蓋率則已超過5成，提供車主All in one的便利充電體驗。

因應全新RZ 450e旗艦版限量推出，Lexus特別提供新台幣2萬元充電金給RZ 450e旗艦版交車車主，可輕鬆透過Lexus Plus App享受充電服務；此外，於2024/11/30前，首次開通車主App充電站功能還可另外獲得新台幣250元充電金，完成首次充電服務再贈5折優惠券2張，讓車主暢享純電駕馭旅程。