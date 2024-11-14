浩鼎在新加坡亞太高峰會 發表生物標記演講

浩鼎（4174）14日表示，生物標記（Biomarkers）已成近年來癌症精準治療不可或缺的指標，可據此測試藥物、判斷新藥療效，並決定臨床試驗病人選擇及未來適應症等；台灣浩鼎生技應邀前往本月13-14日在新加坡舉行的「2024世界伴隨式診斷與液態活檢亞太高峰會」發表專題演講，浩鼎專案管理處處長楊明臻以「從臨床前至臨床發展的生物標記研究轉譯 」為題，說明生物標記技術如何加速新藥開發的歷程。

楊明臻以浩鼎新藥OBI-822為例，此一已推進至臨床試驗三期的乳癌新藥，即以Globo H為生物標記的三期試驗、經美國食品藥物管理局（FDA）核准之免疫組織化學染色法（IHC），篩選腫瘤具Globo H相當表現量之病患為收案目標，不僅擴大了可望從此一免疫療法受益的患者群體，更有機會提升臨床試驗成功機率。她指出，這類伴隨式診斷（Companion Diagnostics, CDx）技術的應用，已從患者篩選擴展到療效評估及安全性確認，生物標記技術對新藥開發的成敗，可謂舉足輕重。

浩鼎執行長王慧君指出，在講究癌症精準治療的時代，過去十餘年來，生物標記技術的發現和臨床試驗應用，從癌症檢測、診斷到患者群體篩選、療效評估，大幅改變了癌症研究的進程，也為藥物開發提供了更快速的途徑。浩鼎作為開發癌症新藥多元治療組合的公司，在這條路上不斷精進，希望能為病患帶來更有效的治療選擇。