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華紙法說會／切入高附加價值產品 力拚明年投產

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
華紙總經理陳瑞和。聯合報系資料照
華紙總經理陳瑞和。聯合報系資料照

華紙（1905）14日舉辦法人說明會，華紙總經理陳瑞和表示，華紙積極切入高毛利市場，紡織部分將於今年第4季開始試產，主因此為全新領域，預計明年主要為讓客戶了解產品，如果客戶反應良好，將有望於明年設立量產線，力拚全面投產。

華紙公告今年前三季合併營收157.1億元，營業毛利 13.1億元，毛利率8.3%，而今年第3季合併營收達50.2億元，加上股利收入及關聯企業利益認列，業外淨收入0.9億元，稅後純益0.7億元，每股純益0.07元。

另外，針對10月份營收下滑，陳瑞和表示，其中主因於受到颱風影響，廠房無法運作，首週幾乎接近停擺，設備上也有受損，不過目前皆已修繕完畢。

針對紙價部分，陳瑞和表示，紙漿價格7月、8月大幅度修正，跌幅最高達170美元，進入9月後價格連續兩個月停滯，以原物料成本來看，明年要再下跌機率不大，回升則還需觀察整體市況表現。

談及美國總統川普上任後影響，陳瑞和指出，華紙銷售國家眾多，時常因應各突發狀況進行商業調整，雖對於影響上還仍需觀察，不過後續評估影響審慎樂觀看待。

華紙積極切入高附加價值產品，華紙指出，面對地緣政治風險及激烈市場競爭，將繼續耕耘特殊用紙市場，並升級產線以符合客戶需求，同時也在纖維材料上持續推進，今年將設置第一條以木材纖維抽絲紡紗的獨特試驗產線，開發新的綠色環保商機。

華紙也將持續強化「綠色產品」的行銷推廣。環境部宣布自9月起，全台灣禁止使用一次性塑膠飲料杯，華紙「益利CircuWell全紙回收容器」沒有塑膠PE淋膜，採獨特塗布技術讓紙張做到防水阻油，符合FDA食品標準，通過歐洲、美國與澳洲三地生物分解認證，使用後可直接進入一般紙類回收系統，免去複雜處理程序，提高回收率與得漿率，兼顧環保與經濟效益，引領食安非塑潮流。

展後後市，華紙表示，未來營業發展跟事業轉型，除了纖維材料應用研發，另一重點在於發展綠色能源，包含花蓮廠、台東廠與久堂廠，未來都需要採用綠電，以降低對化石燃料的依賴。以花蓮廠來說，將投入資源升級「木質素汽電共生」發電量，朝全廠綠色能源自給自足為目標。另外，也已全面盤點各廠設備，積極進行自主（願）節能減碳改善方案，以因應碳排有價時代的來臨，於各階段都可達成業界標竿以上的積極減碳目標。

營收 美國 華紙

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