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泓德能源財報／前三季稅後純益5.98億元 每股純益5.72元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

泓德能源（6873）14日公布前三季財報，第3季營收38.45億元，年成長294.17%，毛利率22.52%，歸屬母公司稅後淨利4.36億元，季增280.37%。前三季累計營收60.01億元，歸屬母公司稅後淨利累計5.98億元，年成長91.22%，每股純益5.72元，為同期新高。

泓德能源總經理周仕昌表示，泓德能源不僅以智慧電力公司自居，更將國際智慧電力公司視為目標，目前先從電力市場高度自由化的日本、澳洲切入，未來將以全方位的綠能整合競爭優勢，善用聚合商身分媒合供需形成虛擬電廠（Virtual Power Plant，VPP），並搭配軟硬體整合服務，打造「電力批發」與「電力零售」事業，加上既有的「開發工程」與「設備銷售」，成為泓德能源未來成長的四大引擎。

在「電力零售」的部分，2024年在台灣洽談中的購電量體約500MW，綠電轉供合約度數為93.2億度，售電合約累計至今約161億度，現有客戶包含電信三雄之一的台灣大哥大、中信、玉山、國泰、永豐、富邦等金融單位，以及日月光旗下子公司及各廠、聯發科技集團等科技大廠。在「電力批發」部分，泓德能源今年5月拿下日本長期脫碳素儲能系統容量市場兩個標案，得標容量73MW（裝置容量97.9MW），預計2027年上線服務。7月時在澳洲與ZEN Energy簽訂500MW的光儲電廠使用協議（Tolling Agreement），日前更以約4,300萬澳幣取得ZEN Energy 9.7%股權，未來也將積極投入當地批發市場、輔助服務市場與容量市場。

在「開發工程」的部分，2024年台灣開工總量為400MW，包含光電160MW與儲能240MW，當年度全台開工量排名前三。2025年澳洲市場已鎖定1GW儲能開發量體與390MW光電開發量體，日本市場則有1.2GW的儲能開發量體與500MW光電開發量體。在「設備銷售」部分，表前儲能櫃至2024年底出貨超過320MWh，明年起也將陸續增加表後儲能系列產品。

日本 泓德能源

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