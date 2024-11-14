房市寒流來襲 北台灣八大案逆勢搶市

央行打房為房市帶來霸王級寒流，不過，年底前仍有8案積極挺進。據住展雜誌彙整北台灣11、12月進場個案，共八案，其中新北市中和區的「大同新紀元」案量達百億元，50至100億元有七案，包括台北市中山區「長虹聖得福北安路案」、大安區「京旺和平東路案」，與新北市永和區「新碩永和案」，及桃園市桃園區的「國泰GRAND PARK」、大園區「力璞水御-耘山」，和中壢區的「勤樸開發A20案」、「丽左岸」。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，勇敢進場的預售案中，「大同新紀元」為大同公司資產活化案，量體推估200多億元，基地面積逾5,000坪，為捷運萬大線連城錦和站聯開宅，規劃坪數多元，也包含小宅產品，滿足不同客群。

陳炳辰表示，該案原先預計在928檔期案，但遇到大環境情勢急轉直下，公開時間稍微遞延，由於中和區新案所剩不多，觀望片刻依然在年底登場。

此外，新北市永和區將有新碩建設位於永和國小附近的逾千坪基地案，在永和區已見單坪百萬元實價揭露，印證門牌價值，亦推升此案預期銷量，兼之當地新案稀缺，建商展現風雨無阻的信心。

桃園市有4案推估總銷各達50億元，均為千坪以上的基地面積，座落在青埔、中路重劃區，及捷運A20站生活圈等知名地域，其中「國泰GRAND PARK」乃主打建商品牌、公園景觀第一排的中高總價宅，「力璞水御-耘山」、「勤樸開發A20案」、「丽左岸」則規劃小宅在內的多戶數社區迎合主流，期以此逆轉局勢。

陳炳辰表示，近一年來桃園市頻傳銷售熱況，或讓部分具備利多建案越冷越開花，堅定依照排定時辰亮相。

台北市方面，中山區與大安區推出「長虹聖得福北安路案」、「京旺和平東路案」，量體估七、八十億元，進駐捷運劍南路站、科技大樓站兩處高價宅區，興建二、三十層樓高的地標建築，「長虹聖得福北安路案」還超過千坪基地，建商知名度、地段、規劃俱佳，成為首都年終雙主秀。