仁寶為何在瑞芳建長照大樓？原來是背後「2功臣」牽線

代工大廠仁寶（2324）近年積極推動偏鄉醫療佈局，並為補足東北角就醫及長照等資源，攜手新北市府規畫興建「瑞芳醫療長照大樓」，而該建案於14日在金仁寶集團總裁許勝雄、仁寶董事長陳瑞聰的帶領下，於瑞芳火車站旁的建築基地舉行動土儀式，而作為促成這次「複合型多元層級服務設施」建案之主要牽線人的新北市長侯友宜，也親自到場祝賀。

據悉，金仁寶集團與新北市有著相當緊密的關係，除了集團總部本身就設立在新北市深坑地區，連旗下電源供應子公司康舒（6282）在2020年找尋適合康舒蓋建「科技總部大樓」地點時，也選中了位於新北轄內「淡海新市鎮」的土地，作為最終落腳點。而侯市長當年不僅也親自出席動土典禮，更於上台致詞的環節，直接向時任董事長的許勝雄喊「謝謝許董願意根留台灣、願意在新北淡水紮根」並致上滿滿謝意。

這次由仁寶攜手新北市規劃的「醫療長照設施大樓BOT+BTO案」，主要是為了緩解瑞芳等周邊地區，所有在地居民長年缺乏「高品質與完整性的醫療及長期照護服務」的情況。議員林裔綺坦言，事實上，目前整個東北角地區都隱藏著相當嚴重的「偏鄉醫療資源不足」困境，從瑞芳、平溪、雙溪、貢寮一路延伸到整個東北角，都算是臺灣老齡化相對嚴重的區域，而該醫療區域內，一直以來都由瑞芳礦工醫院來提供在地相關的服務。不過礦工醫院從1982年就已啟用至今，早已開始無力去應對地方需求。

林裔綺分享，在過去多次招商的過程中、多數的業者都因為瑞芳的地理位置，以及經營醫院成本都偏高，尤其是急診室的設備與24小時輪班人力都需要不少資金，因此皆無意願參與投標，就連仁寶集團也在經過財務評估後，一度出現猶豫、暫時中止計畫。不過多虧有侯市長在中間不斷牽線、大力的促成，才終於讓許董點頭，願意帶團隊以及資金，進駐偏鄉、來幫助瑞芳這塊土地。