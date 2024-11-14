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亞東預拌榮獲 The Green Book Green 10獎項

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
亞東預拌混凝土憑藉其領先的低碳技術榮獲好事交易所及商業週刊共同舉辦的THE GREEN BOOK 台灣永續指南Green 10獎項，由總經理金崇仁（右）代表受獎。亞東預拌／提供
亞東預拌混凝土憑藉其領先的低碳技術榮獲好事交易所及商業週刊共同舉辦的THE GREEN BOOK 台灣永續指南Green 10獎項，由總經理金崇仁（右）代表受獎。亞東預拌／提供

亞泥（1102）子公司亞東預拌14日表示，營建業二氧化碳排放量佔全球碳排的37%，其中建築興建完成後的碳排為使用碳佔28%，另在建造過程中的碳排為蘊含碳佔9%，我國將比照電器用品能效標示，2025年前所有新建建築皆需取得使用碳與蘊含碳之１級及１＋級雙證制度。由於建築興建過程重要碳排來自材料，其中混凝土佔50%以上，因此採用亞東減碳40%至50%低碳混凝土，較易取得低蘊含碳認證。

亞東預拌混凝土表示，該公司憑藉其領先的低碳技術榮獲好事交易所、及商業週刊共同舉辦的「THE GREEN BOOK 台灣永續指南Green 10」獎項，於11月14日松山文創園區由總經理金崇仁代表受獎，成為減碳與永續發展的典範，將於11月底前進聯合國COP29國際行動倡議宣導台灣環保技術與貢獻。該獎項表彰在永續創新領域有卓越貢獻的企業，亞東的低碳產品正是符合全球減碳潮流的重要突破。根據《The Green Book》報導，亞東積極參與推動台灣綠色轉型，提供低碳混凝土與碳礦化技術，不僅降低碳排放，還研發二氧化碳封存技術固碳效果，致力於將台灣建築業碳足跡大幅縮減。

亞東預拌則透過使用卜作嵐再生材料，PLC石灰石低碳水泥，X-seed化學摻劑，優化骨材，AI數位化精準配料及碳礦化等技術，使其混凝土產品減碳效率高達50%。公司在官網ESG互動專區，讓顧客在購買前可依據碳足跡計算器計算出碳排，購買後通過品質管理APP系統，只要掃描QR CODE立即取得可溯源及碳排量的產品履歷，即時追蹤材料的碳足跡，低碳混凝土產品亦通過台灣環境部碳標籤認證與國際BSI碳足跡查證，取得環保標準的認證。

ESG 亞泥 減碳 環保 碳排放

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