亞東預拌榮獲 The Green Book Green 10獎項

亞泥（1102）子公司亞東預拌14日表示，營建業二氧化碳排放量佔全球碳排的37%，其中建築興建完成後的碳排為使用碳佔28%，另在建造過程中的碳排為蘊含碳佔9%，我國將比照電器用品能效標示，2025年前所有新建建築皆需取得使用碳與蘊含碳之１級及１＋級雙證制度。由於建築興建過程重要碳排來自材料，其中混凝土佔50%以上，因此採用亞東減碳40%至50%低碳混凝土，較易取得低蘊含碳認證。

亞東預拌混凝土表示，該公司憑藉其領先的低碳技術榮獲好事交易所、及商業週刊共同舉辦的「THE GREEN BOOK 台灣永續指南Green 10」獎項，於11月14日松山文創園區由總經理金崇仁代表受獎，成為減碳與永續發展的典範，將於11月底前進聯合國COP29國際行動倡議宣導台灣環保技術與貢獻。該獎項表彰在永續創新領域有卓越貢獻的企業，亞東的低碳產品正是符合全球減碳潮流的重要突破。根據《The Green Book》報導，亞東積極參與推動台灣綠色轉型，提供低碳混凝土與碳礦化技術，不僅降低碳排放，還研發二氧化碳封存技術固碳效果，致力於將台灣建築業碳足跡大幅縮減。

亞東預拌則透過使用卜作嵐再生材料，PLC石灰石低碳水泥，X-seed化學摻劑，優化骨材，AI數位化精準配料及碳礦化等技術，使其混凝土產品減碳效率高達50%。公司在官網ESG互動專區，讓顧客在購買前可依據碳足跡計算器計算出碳排，購買後通過品質管理APP系統，只要掃描QR CODE立即取得可溯源及碳排量的產品履歷，即時追蹤材料的碳足跡，低碳混凝土產品亦通過台灣環境部碳標籤認證與國際BSI碳足跡查證，取得環保標準的認證。