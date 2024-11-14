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台塑企業楊梅有機生態農場 通過首例環境教育場域認證

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑楊梅農場為台灣首座通過環境教育場域認證的生產型有機農場。台塑企業／提供
台塑楊梅農場為台灣首座通過環境教育場域認證的生產型有機農場。台塑企業／提供

台塑企業14日宣布，該公司於桃園市楊梅區創辦、深耕多年的有機農場-台塑楊梅有機生態農場，在今年9月成為了台灣第一座通過環境教育認證的生產型有機農場場域，也是桃園市環境教育場域認證中第一座有機農場。由於長年以有機種植的方式來照顧這一片土地，場內涵養豐富的生物多樣性，並透過減少農業廢棄物來實現循環經濟，現在更積極推動有機食農及環境教育！

為了讓更多人認識有機食農及循環經濟、食物碳里程等理念，台塑楊梅有機生態農場推出「王爺爺的有機夢」（廚餘回收及愛惜食物）及「綠色心食堂」（認識有機農業及食物里程）等教案，以寓教於樂的方式，達到教育目的。未來將持續結合環境教育人員專業，規劃教育及體驗活動，並整合周邊社區、學校、企業，成為環境教育的平台及實作場域，達到共榮共好之目標。

為了響應永續農業、開展循環經濟，更重視溯源管理、種植有機健康食材，農場將不適合銷售之惜福蔬果轉製有機肥料及提供黑水虻養殖，黑水虻除能做為雞飼料外，其虻糞還可提供植物所需的肥料養份，進而在農場內實現減廢、資源再循環。

除了農場內的資源循環，更將循環精神延伸到網路購物，網站上下單雖然帶來了方便，卻也帶來了包材的浪費，而積極發展環境教育的台塑企業，為了落實永續環境的理念，決定攜手配客嘉，做出改變，推動可以循環使用的包材箱，消費者線上購買的台塑蔬菜產品，皆可選用循環箱來配送，讓網購也能做環保，一指開啟減碳生活，還能獲得回饋購物金，成為循環經濟的最佳舞台。

讓台塑楊梅有機生態農場的有機蔬菜，乘著循環箱建立美好的循環，減少資源的耗費，並達到經濟與環保的雙贏！

台塑楊梅有機生態農場肩負環境永續的社會責任，期盼藉由環境教育、推動循環箱，讓民眾認識有機食農及循環利用減廢等，喚起對永續農業、自然生態的關注和珍惜，並落實於生活中，攜手民眾共創一個更加友善環境的未來，實現環境永續發展的美好願景。

台塑 環保 自然生態 農業

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