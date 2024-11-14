KPMG台灣CEO前瞻大調查 企業聲譽風險上榜前五大風險

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表「2024台灣CEO前瞻大調查」。在AI崛起與地緣政治動盪交織影響下，全球經濟在機會與挑戰中開始重塑，台灣CEO視「企業營運風險」 （22%）為未來三年影響台灣企業的首要風險，其次依序為新興／顛覆性科技風險（16%）、地緣政治與政治不確定性風險（14%）、供應鏈風險（12%）、數位網路安全（10%）及企業聲譽風險（10%）。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，2024年人工智慧應用爆發、國際情勢動盪，企業所面臨的風險也愈加嚴峻。台灣CEO今年再次將「企業營運風險」列為首要風險，因其涵蓋範圍廣泛，並因不同產業而異。今年調查結果也顯示，10%的台灣CEO認為「企業聲譽風險」是拓展業務的關鍵挑戰，此風險也首次進入近五年來的前五大風險。他提醒，在資訊快速流通的數位時代，企業應加強管理，以降低聲譽受損的風險。

陳俊光指出，過去五年，因應疫情，加速各產業推動數位化的腳步，AI應用已深植企業營運，成為驅動力。企業需精準投資新興科技，才能在競爭激烈的市場中立足。此外，地緣政治緊張局勢加劇，國際衝突不斷，導致能源、航運和原物料供應鏈動盪不穩，CEO們必須提早規劃風險應對機制，以面對突如其來的挑戰。

本次調查結果顯示，雖然全球經濟發展不確定因素帶給企業諸多擔憂，但展望國內經濟前景，84%台灣CEO對「國家景氣發展」具有信心，略高於全球（78%）與亞太區（79%），多數企業在面臨動盪的國際情勢下，仍樂觀看待國內經濟發展。

此外，生成式AI的快速應用也帶來道德和監管方面的挑戰。超過八成的台灣CEO認為「道德挑戰」是企業在內部推動生成式AI時的首要挑戰，「技術和能力不足」58%位居第二，「缺乏監管」以54%排名第三。KPMG安侯建業數位長賴偉晏指出，生成式AI的應用如同迎接一場海浪，當競爭者開始嘗試與導入AI，甚至積極「學習衝浪」，企業領導者也必須迅速加入這場技術浪潮，否則將會在競爭中落後；不過，數據治理至關重要，需達到「可懂、可用、可分析、可營運」的標準，才能持續推動AI發展，並確保AI應用負責任。

今年底台灣碳權交易平台將啟動，2026年台灣資本市場將迎來「永續元年」。 KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興表示，COP29聯合國氣候峰會日前已展開，本次重點在氣候融資、更具企圖心的國家自訂貢獻（NDCs），目標要守住1.5°C升溫警戒線；而透過供應鏈減碳能加速產業淨零，這也是目前台灣政府與企業共同的目標。