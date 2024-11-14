這一鍋集團推新品牌「韓啵 」 前十月營收突破10億元

美食-KY（2723）旗下這一鍋餐飲集團14日發布新品牌，準韓流鈔能力，推出全新韓式平價品牌「행복 韓啵 韓式料理」，進軍台中美食一級戰區公益路。這一鍋集團表示，「韓啵 」平均客單價約為300-350元左右，餐點以道地平價豆腐煲、韓國代表特色湯以及街頭必吃的市場小吃，明年預計拓展3間店面，以平價的策略進軍台灣韓式料理市場。

這一鍋餐飲集團強勢攻佔年輕族群市場，全力發展平價品牌，「행복 韓啵 韓式料理」首間店面插旗台中，鎖定年輕及家庭客，以平價道地韓式美食為主、搭配簡約時尚吸睛裝潢風格、以及因應不同小資族用餐習慣調整的營業時間，晚間8點後推出隱藏小酒館，打造新韓風聚餐勝地。

韓啵在餐點上致力還原韓國的道地特色，由廚藝總監陳詠佶及韓國釜山宜必思大使酒店行政廚師JongWoo Lim歷時半年的時間進行研發，實際赴韓國取經推出多達50項道地料理，並將韓式潮流元素展現於店面的每個角落，不僅提供道地韓式餐點，並主打時尚用餐風格，從味覺、視覺醞釀滿滿的韓式幸福氛圍。

餐點上主攻韓式豆腐煲與鐵鍋飯組成的滿足套餐及每日提供五種經典可無限續加的韓式小菜，以及街頭必吃的市場小吃。另外還特別推出一系列特色湯品，讓消費者體驗韓劇中經典的解酒湯場景，營造粉紅幸福感。此外，營業時間也將延長至夜間12點，並在晚間8點後變身為隱藏小酒館，除了原有的餐點外，再推出以韓式燒酒為基底的微醺酒品特調，適合下班小酌放鬆療癒一下，為台中夜貓子打造小酌續攤必踩點的地標。

這一鍋餐飲集團近年動作頻頻，旗下主打煎餃的平價國民美食「九初」去年開出美國第一家店，號稱「平價鼎泰豐」，由於母集團主力品牌85度C在美國發展相當成功，未來是否以母雞帶小雞的模式協助「九初」發展，頗受關注。另，「九初」今年大動作擴大品牌規模，在台拓展加盟店，目前已是旗下鍋類之外家數最多的品牌。

這一鍋餐飲集團目前旗下擁有六個品牌，在台總計有50家分店，分別為這一鍋11間、燒肉同話3間、這一小鍋24間、九初 流心脆皮煎餃直營店6間、加盟店1間、叁加叁泡椒酸菜魚4間、행복 韓啵韓式料理1間 ，累計前十月合併營收逾10億元，公司並看好，年末聚餐商機，有望帶動第4季營收動能。