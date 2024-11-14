新北預售屋糾紛多 民代要求勿使消費者成待宰羊

新北市地政局近期稽查轄內19處預售屋建案，發現三重區一處建案廣告未註明經紀業名稱、未指派經紀人於不動產說明書簽章，對代銷業者罰12萬元，其餘建案缺失事項要求業者限期改正。新北市議員顏蔚慈表示，延遲交屋甚至是爛尾樓情形屢見不鮮，近年新北推案量遽增，市府應加強查緝並嚴格把關，莫讓無辜消費者淪為不良建商待宰羊。

地政局地價科長蕭湘君表示，為維護民眾權益、促進房產交易的安全，地政局秉持廣告越高調查越兇原則，針對廣告投放量大、戶數多、成交量大、單價高等地區標的性預售屋建案進行聯合突擊檢查，本次的聯合稽查為期1個月，稽查包括板橋、三重、新店、土城、林口、鶯歌、五股等區共19處建案，新北市將持續不定期發動預售屋建案稽查，促使建案銷售均能符合規範。

新北市議員顏蔚慈表示，過去就曾多次收到預售屋消費糾紛的陳情，延遲交屋甚至是爛尾樓情形屢見不鮮，尤其年輕族群因售價考量往往優先考慮預售屋，一旦產生爭議影響甚巨。顏蔚慈指出，特別是近年新北推案量遽增，市府更應加強查緝並嚴格把關，莫讓無辜消費者淪為不良建商的待宰羊。