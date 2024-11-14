快訊

20歲正妹遊泰失蹤發訊「我要死了」 閨蜜是男的也失蹤

交保護費還是賭違約金？美選後華航購機策略有何盤算

洗衣機切換成「1模式」 一年竟可省下這麼多錢！還能讓衣物顏色保持鮮艷

仁寶瑞芳醫療長照大樓動土 2028年完工啟用

經濟日報／ 記者林薏茹／新北即時報導
仁寶14日舉行瑞芳醫療長照設施大樓動土奠基典禮，左二起為新北市長侯友宜、金仁寶集團總裁許勝雄、仁寶董事長陳瑞聰。林薏茹／攝影
仁寶14日舉行瑞芳醫療長照設施大樓動土奠基典禮，左二起為新北市長侯友宜、金仁寶集團總裁許勝雄、仁寶董事長陳瑞聰。林薏茹／攝影

仁寶集團（2324）積極投資智慧醫療、佈局健康事業，14日上午在瑞芳舉行醫療長照設施大樓動土奠基典禮，仁寶集團共投入近新台幣10億元，預計2028年完工啟用。

仁寶近年深耕台灣，積極推動多元化事業，尤其在智慧醫療方面，已有多項專案與台灣多家醫療院所合作，並建立策略夥伴關係。

仁寶瑞芳健康資產開發董事長彭聖華表示，瑞芳醫療長照設施大樓是仁寶未來在發展智慧醫療、遠距醫療、精準醫療及預防醫療領域上相當重要的據點。蕭中正醫療體系及日本元氣集團都是經驗豐富的合作夥伴，未來將攜手共同提升台灣偏鄉地區的醫療能量。

仁寶瑞芳新院啟用後，預計將導入醫療AI和AIoT技術，整合智慧門診、智慧病房、智慧手術室醫療影照護等方案，透過資通訊科技與醫療服務深度融合，打造創新醫療環境。

仁寶瑞芳醫療長照大樓開發基地面積共2,659平方公尺，計劃新建一棟地上10層的醫療長照大樓。其中一至三樓為醫院，四樓設置日照中心與辦公空間，五樓以上為長照機構與機房。為顧及地方居民停車需求，也興建一棟智能立體車塔，以解決居民需求及地方經濟。

仁寶 瑞芳 長照

延伸閱讀

仁寶董座陳瑞聰：明年重點為「AI PC」滲透率達二、三成

仁寶前三季賺贏去年全年

新北瑞芳水湳洞明里路狹窄 研擬車輛單向通行

新北里鄰重編氣炸瑞芳里長 痛批民政局罔顧偏鄉權益

相關新聞

KPMG台灣CEO前瞻大調查 企業聲譽風險上榜前五大風險

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天發表「2024台灣CEO前瞻大調查」。在AI崛起與地緣政治動盪交織影響下，全球經濟在...

這一鍋集團推新品牌「韓啵 」 前十月營收突破10億元

美食-KY（2723）旗下這一鍋餐飲集團14日發布新品牌，準韓流鈔能力，推出全新韓式平價品牌「행복 韓啵 韓式料理」，進...

廣告越高調查越兇！三重建案違失開罰12萬元

新北市政府地政局表示，近期攜手法制局消保官及工務局等機關，完成轄內19處預售屋建案跨局處聯合稽查，其中位於三重區一處建案...

一表看新北房市版圖十年變化 三區價量表現驚人竄起

新北市近十年房市變化大，以往永慶房產集團統計今年前9月新北市住宅交易量前十名行政區，淡水交易2,389件第一名，和十年前...

房市寒流來襲「越冷越開花」 八大案逆勢搶進

住展雜誌表示，央行打房為房市帶來霸王級寒流，但北台灣11、12月仍有八大案積極挺進，其中新北市中和區的「大同新紀元」案量...

「王品嚴選」攜1919食物銀行獻愛 3萬道年菜助弱勢家庭

王品（2727）集團旗下零售品牌「王品嚴選」豪氣準備超過3萬道、價值逾4,000萬元年菜，攜手「1919食物銀行」與演員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。