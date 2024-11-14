仁寶瑞芳醫療長照大樓動土 2028年完工啟用

仁寶集團（2324）積極投資智慧醫療、佈局健康事業，14日上午在瑞芳舉行醫療長照設施大樓動土奠基典禮，仁寶集團共投入近新台幣10億元，預計2028年完工啟用。

仁寶近年深耕台灣，積極推動多元化事業，尤其在智慧醫療方面，已有多項專案與台灣多家醫療院所合作，並建立策略夥伴關係。

仁寶瑞芳健康資產開發董事長彭聖華表示，瑞芳醫療長照設施大樓是仁寶未來在發展智慧醫療、遠距醫療、精準醫療及預防醫療領域上相當重要的據點。蕭中正醫療體系及日本元氣集團都是經驗豐富的合作夥伴，未來將攜手共同提升台灣偏鄉地區的醫療能量。

仁寶瑞芳新院啟用後，預計將導入醫療AI和AIoT技術，整合智慧門診、智慧病房、智慧手術室醫療影照護等方案，透過資通訊科技與醫療服務深度融合，打造創新醫療環境。

仁寶瑞芳醫療長照大樓開發基地面積共2,659平方公尺，計劃新建一棟地上10層的醫療長照大樓。其中一至三樓為醫院，四樓設置日照中心與辦公空間，五樓以上為長照機構與機房。為顧及地方居民停車需求，也興建一棟智能立體車塔，以解決居民需求及地方經濟。