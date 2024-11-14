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一表看新北房市版圖十年變化 三區價量表現驚人竄起

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北市三峽區房市表現亮眼，近10年交易量增加48.5%，房價更成長76%。房市示意圖／永慶房屋提供
新北市三峽區房市表現亮眼，近10年交易量增加48.5%，房價更成長76%。房市示意圖／永慶房屋提供

新北市近十年房市變化大，以往永慶房產集團統計今年前9月新北市住宅交易量前十名行政區，淡水交易2,389件第一名，和十年前相比，大增逾七成，也是第一。三峽區交易量成長48%，房價漲幅也飆破七成，價量表現最亮眼。

另外，林口近十年房價漲幅達64%，交易量增幅33%，也是新北近十年房市價量表現顯著成長的行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，相比新北各行政區的高房價，淡水房價相對親民許多，今年淡水區住宅房價平均每坪28.9萬元，對於搭乘捷運通勤的小資族、小家庭，或是退休規劃的置產族群，房市相當具有吸引力。

陳金萍補充，過去淡水區因聯外道路容易塞車，新市鎮生活機能較弱等因素為人所詬病，然而淡水近幾年的快速發展，加上新市鎮住宅、商圈陸續到位，不僅生活與商業機能日趨完善，淡海輕軌通車後也強化了區域內的交通機能，未來淡江大橋、淡北道路以及淡海輕軌的完工，更有望舒緩淡水的聯外交通。

另一個值得關注的行政區則是三峽區。近十年來，三峽區住宅交易量增長48.5%，位居第二，且平均單價更上漲76%，從二字頭站上四字頭。

陳金萍表示，北大特區是三峽房市的重要焦點，區域內規劃完整，交通部分也能快速連接國道3號，文教、醫療資源豐富，吸引自住、換屋族或是退休族移居。捷運三鶯線預計即將於明、後年完工、通車，未來連接捷運板南線、機場捷運線將更加便利，也帶動房價明顯增長。

陳金萍指出，近幾年林口新市鎮已步入穩定成熟階段，基礎建設到位，加上新北國際AI智慧園區、ASML、三井Outlet等產業、商場進駐，上下游周邊產業就業機會釋出，也吸引大量人口移入，帶動林口房市價量雙雙成長。

新北市淡水區近10年來交易量增加逾七成，房市交易熱絡。房市示意圖／永慶房屋提供
新北市淡水區近10年來交易量增加逾七成，房市交易熱絡。房市示意圖／永慶房屋提供
新北市房市交易熱門行政區前十名。資料來源／永慶房屋
新北市房市交易熱門行政區前十名。資料來源／永慶房屋

房價 房市 新北 機場捷運

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