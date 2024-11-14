快訊

職場「閃辭族」大增 年輕人嗅到缺工潮更敢跳槽喊價？

愈貴賣愈好！M4 iPad Pro銷量近5成 這款蘋果平板占比意外掉最多

台中北屯區汽車旅館31歲女住客猝死 同房男子被帶回調查

房市寒流來襲「越冷越開花」 八大案逆勢搶進

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住展雜誌表示，央行打房為房市帶來霸王級寒流，但北台灣11、12月仍有八大案積極挺進，其中新北市中和區的「大同新紀元」案量達百億元。50至100億元則有七案，分別為北市「長虹聖得福北安路案」、「京旺和平東路案」，與新北市「新碩永和案」，及桃園市「國泰GRAND PARK」、「力璞水御-耘山」、「勤樸開發A20案」、「丽左岸」。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，勇敢進場的預售案中，「大同新紀元」為大同公司資產活化案，量體推估200多億元，基地面積超過5,000坪，為捷運萬大線連城錦和站聯開宅，規劃坪數多元，也包含小宅產品，滿足不同客群。

陳炳辰表示，該案原本預計在928檔期登場，但大環境情勢急轉直下，公開時間遞延，由於中和區新案所剩不多，觀望片刻依然在年底登場。

桃園市有4案推估總銷各達50億元，均為千坪以上的基地面積，座落在青埔、中路重劃區，捷運A20站生活圈等知名地域。

其中「國泰GRAND PARK」主打建商品牌、公園景觀第一排的中高總價宅，「力璞水御-耘山」、「勤樸開發A20案」、「丽左岸」則規劃小宅在內的多戶數社區迎合主流，期以此逆轉局勢。

陳炳辰指出，這一年來桃園市頻傳銷售熱況，讓部分具備利多建案「越冷越開花」，堅定依照排定時辰亮相。

台北市方面，中山區與大安區推出「長虹聖得福北安路案」、「京旺和平東路案」，量體估七、八十億元，位於捷運劍南路站、科技大樓站兩處高價宅區，興建二、三十層樓高的地標建築。

陳炳辰指出，年底不少受矚目案確定延推，包括台北市中正區、南港區、大同區，新北市三重區、中和區，以及桃園市中壢區、新竹市東區等區域大案，推估主要是考量景氣不佳，先避風頭，不與市場風向作對。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

國泰 大同 捷運 景氣 重劃區

延伸閱讀

董座都舉手表示確定…八大公股行庫 明年加薪3%

總價千萬元內買三房大空間有找 桃園、基隆這幾區CP值高

桃園市停車位一位難求 民代批「患寡又患不均」、籲設共享車位

曾沛慈跟老公親熱婆婆闖入？　她「笑到瘋掉」：能說嗎

相關新聞

房市寒流來襲「越冷越開花」 八大案逆勢搶進

住展雜誌表示，央行打房為房市帶來霸王級寒流，但北台灣11、12月仍有八大案積極挺進，其中新北市中和區的「大同新紀元」案量...

「王品嚴選」攜1919食物銀行獻愛 3萬道年菜助弱勢家庭

王品（2727）集團旗下零售品牌「王品嚴選」豪氣準備超過3萬道、價值逾4,000萬元年菜，攜手「1919食物銀行」與演員...

仁寶瑞芳長照大樓今開工！董座陳瑞聰親現身 釋新展望

代工大廠仁寶（2324）14日將在新北市瑞芳舉辦「醫療長照設施大樓BOT+BTO案」動土典禮，團隊大家長、董事長陳瑞聰將...

World Gym成台灣品牌…熬8年反併總公司 背後有2考量：10年全球開2500店

不看眼下利益，而是看準未來發展。世界健身歷時8年長跑，終獲品牌方點頭完成收購。此舉，無疑是世界健身投入國際市場的關鍵起手式。

金融守護論壇19日登場 金管會多路推動信託2.0

為了強化失智者的財產安全、滿足失智者未來的經濟需求，金管會發動信託2.0「全方位信託」推動計畫，陸續並推動信託2.0的第...

科技論壇20日登場 黃仕鎮：玉山銀三面向導入AI

AI浪潮席捲全球，玉山銀行智能金融處總工程師黃仕鎮指出，AI正以前所未有速度革新金融產業，玉山銀行在內部營運與客戶體驗等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。