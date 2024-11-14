房市寒流來襲「越冷越開花」 八大案逆勢搶進

住展雜誌表示，央行打房為房市帶來霸王級寒流，但北台灣11、12月仍有八大案積極挺進，其中新北市中和區的「大同新紀元」案量達百億元。50至100億元則有七案，分別為北市「長虹聖得福北安路案」、「京旺和平東路案」，與新北市「新碩永和案」，及桃園市「國泰GRAND PARK」、「力璞水御-耘山」、「勤樸開發A20案」、「丽左岸」。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，勇敢進場的預售案中，「大同新紀元」為大同公司資產活化案，量體推估200多億元，基地面積超過5,000坪，為捷運萬大線連城錦和站聯開宅，規劃坪數多元，也包含小宅產品，滿足不同客群。

陳炳辰表示，該案原本預計在928檔期登場，但大環境情勢急轉直下，公開時間遞延，由於中和區新案所剩不多，觀望片刻依然在年底登場。

桃園市有4案推估總銷各達50億元，均為千坪以上的基地面積，座落在青埔、中路重劃區，捷運A20站生活圈等知名地域。

其中「國泰GRAND PARK」主打建商品牌、公園景觀第一排的中高總價宅，「力璞水御-耘山」、「勤樸開發A20案」、「丽左岸」則規劃小宅在內的多戶數社區迎合主流，期以此逆轉局勢。

陳炳辰指出，這一年來桃園市頻傳銷售熱況，讓部分具備利多建案「越冷越開花」，堅定依照排定時辰亮相。

台北市方面，中山區與大安區推出「長虹聖得福北安路案」、「京旺和平東路案」，量體估七、八十億元，位於捷運劍南路站、科技大樓站兩處高價宅區，興建二、三十層樓高的地標建築。