「王品嚴選」攜1919食物銀行獻愛 3萬道年菜助弱勢家庭

王品（2727）集團旗下零售品牌「王品嚴選」豪氣準備超過3萬道、價值逾4,000萬元年菜，攜手「1919食物銀行」與演員林哲熹，展開公益年菜認購計畫，邀請消費者一同支援弱勢家庭除夕溫暖圍爐。即日起到12月26日期間，到「王品瘋美食購物網」只要299元暖心價，即可認購「王品嚴選團圓宴」年菜，送暖到全台弱勢家庭餐桌。

「王品嚴選」第6年推出冷凍年菜，深受消費者肯定，今年希望將年夜團圓的溫度傳遞到更多家庭，與長年關注台灣經濟弱勢家庭的「1919食物銀行」攜手合作，並邀請形象溫暖、關懷公益的知名演員林哲熹擔任「王品嚴選」公益大使，即日起到12月26日，展開公益年菜認購計畫，期待全民一同響應，讓更多家庭享用豐盛年夜飯。

「王品嚴選」今年誠意準備多達34,000多道年菜，合計價值超過4,000萬元，包含最受歡迎的「富貴福菜元蹄」、「元氣人參燉雞湯」、「醬煨紅燒獅子頭」、「香菇魷魚米糕」等「年味」佳餚，原價自899元到399元不等，但在「王品瘋美食購物網」都可用每道均一暖心價299元認購，每募集達5道菜，成為一組完整「王品嚴選團圓宴」年菜後，將委由「1919食物銀行」送愛至全台弱勢家庭。到全台統一超商（2912），則可用499元認購包含3道大菜的「王品嚴選家常宴」，同樣將經「1919食物銀行」送暖。

此外，「王品嚴選」也推出公益認購限定的「皇金全雞湯」，選用皇金土雞與厚實大鮮菇，經6小時慢燉熬煮出濃醇全雞湯，最適合冬季溫補，原價849元，認購價僅499元，即日起到12月31日，在全台全家便利超商、momo購物網均可認購獻愛心，捐贈至「全民食物銀行」。值得注意的是，全家便利超商認購雞湯活動開始僅不到半個月，已募集超過5,000份，展現台灣溫暖人情。