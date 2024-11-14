仁寶瑞芳長照大樓今開工！董座陳瑞聰親現身 釋新展望

代工大廠仁寶（2324）14日將在新北市瑞芳舉辦「醫療長照設施大樓BOT+BTO案」動土典禮，團隊大家長、董事長陳瑞聰將親自率領團隊現身，而作為旗下「醫療事業」負責人、兼任子公司仁資瑞芳健康資產開發董事長的彭聖華，也將陪同出席。而仁寶近年持續朝多角化經營衝刺，並成功卡位「人工智慧」、「智慧醫療」2大市場，而陳董今日預計將發表2大領域的最新展望，吸引市場關注。

據悉，仁寶長照大樓興建計畫的基地位於新北市瑞芳區，基地面積合計2,659.01m²，預計興建之建築規模為地下一層、地上九層(不含屋頂層)，結合急性醫療與長期照顧之複合型多元層級服務之醫療長照設施大樓，擬提供醫院、長照設施及附屬設施等；團隊期盼透過該計畫，讓瑞芳區及鄰近區域民眾能就近獲得高品質與完整性的醫療及長期照護服務。

根據公司公布的資料顯示，仁寶「瑞芳醫療長照設施大樓」為補足東北角醫療及長照資源，新北市府規畫興建瑞芳醫療大樓，1到3樓為醫院，4樓為日照中心，5樓到9樓是住宿式長照機構，B1為停車場，將設置急性一般病床36床、特殊病床50床、住宿式長照中心146床、日照中心可服務60人，全案預計2026年完工，後申請延期至2028年完工，合作期限50年。