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簡文秀為17位北師傑出藝術家按讚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國北教大130年來培育非常多的藝術家，11月13日李澤藩、張逸文、吳振壎、戴竹谿、劉興欽、魏坤松、蔡國川、鄭香龍、姜添旺、徐郁水、陳國福、詹義隆、賴武雄、吳隆榮、陳志芬、簡信斌及蕭輔一等17位傑出藝術家在新竹縣政府文化局美術館105廳舉辦「北師·竹塹藝術展」，開場由舞獅團及弦樂四重奏迎賓，聲樂家簡文秀也特別專程從台北到現場高歌打氣，並贈送來賓們億光電子軍用材質高效能LED手電筒帶來祝福。

簡文秀表示，文化藝術是一條漫長又艱辛的路途，絕非短時間可以看到豐碩的成果，在此特別感謝今天前來現場加油的親朋好友們，正因為有掌聲與鼓勵，藝術家們才有創作的毅力與動力。

這次藝術展即日起至12月1日止，橫跨光復前至今百餘年的藝術創作，展現臺灣這一世紀以來的藝術發展脈絡，再次呼籲更多民眾前來觀賞，為台灣藝術文化盡一份可以做到的心力！

國北教大 美術館 藝術家

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