科技論壇20日登場 黃仕鎮：玉山銀三面向導入AI

AI浪潮席捲全球，玉山銀行智能金融處總工程師黃仕鎮指出，AI正以前所未有速度革新金融產業，玉山銀行在內部營運與客戶體驗等面向融入AI，致力於提升作業效率及服務品質。並以嵌入式AI（AI Embedded）、AI助手（AI Copilot）、AI代理人（AI Agent）三大面向導入。

經濟日報將於11月20日舉辦「2024科技論壇-AI賦能 催動產業智慧升級」，黃仕鎮當天將以「AI智慧金融新時代」為題發表專講。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控協辦。

黃仕鎮表示，作為數據密集型產業，金融業早已將AI視為推動數位轉型核心驅動力。AI不僅能有效處理龐大的金融數據，更能透過機器學習、深度學習等技術，提供更精準風險評估、更個人化的客戶服務，以及更高效營運流程。

玉山導入AI，首先是嵌入式AI，將AI融合到到現有系統或服務中，提升效率與決策準確性。具體應用如透過AI辨識證件、信用評等衡量、財務評估及在房屋估值等工作上，更快速精準決策；在銀行業最重視的風險控管面向，包括信用卡盜刷、警示帳戶辨識及洗錢防治上嵌入AI輔助辨識。

其次為AI助手，它幫助人員即時提供建議與支援。例如協助行員業務專業的「隨行理專」，以玉山專家團隊的投資策略與建議為核心，由生成式AI口語化的說明進行彙整，讓前線同仁更迅速掌握市場資訊與顧客說明。

最後，AI代理人則具備高度自主性，能透過主動式互動，完成一系列任務。以玉山銀行智能客服系統為例，分為電話線路與文字客服，從顧客進線的智能語音導流（IVR）及官網文字對答，由AI辨識出顧客意圖，協助完成服務請求。

玉山透過「數位暨科技策略委員會」與「科技諮詢委員會」雙軌並行，從內部激發創新思維，從外部專家學者汲取前瞻洞見，確保策略的前瞻性。組織架構上，成立專責AI研發與落地的智能金融處，百人的團隊掌握多項AI關鍵技術，如認知運算、資料科學等多個領域。生成式AI方面亦成立專責團隊，長期目標為提供更全面金融服務。