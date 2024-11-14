金融守護論壇19日登場 金管會多路推動信託2.0

為了強化失智者的財產安全、滿足失智者未來的經濟需求，金管會發動信託2.0「全方位信託」推動計畫，陸續並推動信託2.0的第二階段計畫，並訂定三大核心目標，目的就是透過信託機制，來提升高齡及失智者的經濟安全保障。

經濟日報與華南銀行將於19日共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，金管會副主委邱淑貞將出席致詞。金管會在2020年9月發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，並於2022年9月繼續推動信託2.0第二階段計畫。

金管會表示，第二階段計畫訂定三大目標，包括一、滿足人生各階段所需的信託服務，鼓勵信託業發展高齡化社會及失智者財產保護的信託服務（安養信託），協助強化失智者的財產安全，及滿足失智者未來經濟需求。

二、擴展及深化信託業跨業結盟。為提升友善對待高齡及失智客戶，推動信託業與資訊科技業、醫療產業等跨業合作，增進金融機構瞭解高齡、失智民眾認知狀態，並依客戶認知表達能力提供適合的交易及服務。

三、增進高齡、失智者及身心障礙者對信託服務的認識與觀念。透過宣導，加強高齡、失智者、身心障礙者及其親屬對信託制度的認識，善用信託制度，強化財產安全保障。

金管會指出，信託2.0第二階段計畫包括四大措施，一、推動自律規範訂定失智者金融服務指引。金管會已請銀行公會及信託公會，就實務上失智者在金融機構辦理業務的行為態樣，及金融機構面臨的問題，訂定「銀行服務失智者或疑似失智者之實務參考做法」及「信託業辦理失智者或疑似失智者服務參考做法」供參考。

二、推廣相關認證制度及回訓計畫。信託公會於2021年5月起開辦「高齡金融規畫顧問師」培訓課程， 培訓具備照護高齡者所需的完整觀念，提供適合高齡者的財產、安養規顧方向及服務的人才。

三、推動信託業跨業合作。鼓勵信託業與資訊科技業、醫療產業等跨業合作，參考醫療機構對認知功能檢查的方法及知識，增進金融機構瞭解高齡、失智民眾認知狀態及表達能力等健康情況，並依客戶認知表達能力提供適合的交易及服務。

四、持續辦理評鑑獎勵機制提供適當誘因。金管會於2023年3月發布「信託業推動信託2.0第二階段計畫評鑑及獎勵措施」，設置五大獎項，對推動績效優良的業者與有功人員給予獎勵。