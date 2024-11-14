快訊

中颱天兔清晨5:30分發海警 下半天陸警花東蘭嶼綠島恐入列

聯合報社論／總統府氣候大拜拜，再開下去有什麼意義？

長榮航前三季稅後純益214億 獲利跳增三倍

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
長榮航空。 圖／聯合報系資料照片
長榮航空。 圖／聯合報系資料照片

長榮航空（2618）昨（13）日公告第3季稅後純益約89.8億元，年增達50.8%，單季獲利改寫歷史新高紀錄，每股純益（EPS）1.66元；累計前三季稅後純益214.8億元，年增311%，獲利逼近去年全年，每股純益3.98元。

在客貨運業務分項方面，長榮航第3季客運營收368.12億元，年減2.5%；前三季客運營收1,097.21億元，年增10.2%。

第3季貨運營收141.07億元，年增45.5%；前三季貨運營收370.57億元，年增26.8%。

在客運部分，長榮航今年前三季持續布局利基市場，機動靈活調整機型，積極增班加密航網，擴張區域航線運能，強化軸幅網路效益，穩固載客率及單位收益，今年前九月全航線客運營收增加101.6億元，年增10.2%。

至於貨運方面，長榮航表示，前九月載貨量年增11.7%，貨運單位收益年增12.5%，整體貨運營收年增26.8%。

客運 營收 長榮航空

延伸閱讀

蘋果「四機策略」提振銷售成效下滑 明年恐用Air取代Plus？

低本益比績優股 搶鏡

華航、長榮航 四檔強強滾

隨時隨地都能打！長榮航空即日起推24小時中、英文客服

相關新聞

長榮前三季大賺逾千億元 法人：貨櫃三雄明年高配息可期待

貨櫃三雄財報將全數出爐，長榮第3季單季稅後純益達619.13億元，每股純益（EPS）28.75元，前三季累計稅後純益1,...

World Gym成台灣品牌…熬8年反併總公司 背後有2考量：10年全球開2500店

不看眼下利益，而是看準未來發展。世界健身歷時8年長跑，終獲品牌方點頭完成收購。此舉，無疑是世界健身投入國際市場的關鍵起手式。

金融守護論壇19日登場 金管會多路推動信託2.0

為了強化失智者的財產安全、滿足失智者未來的經濟需求，金管會發動信託2.0「全方位信託」推動計畫，陸續並推動信託2.0的第...

科技論壇20日登場 黃仕鎮：玉山銀三面向導入AI

AI浪潮席捲全球，玉山銀行智能金融處總工程師黃仕鎮指出，AI正以前所未有速度革新金融產業，玉山銀行在內部營運與客戶體驗等...

貨櫃三雄前三季狂賺1,950億元 明年高配息更有底氣

貨櫃三雄第3季財報昨（13）日出爐，累計前三季貨櫃三雄狂賺1,950億元，法人預期，明年的地緣政治問題仍無解，貨櫃海運獲...

長榮航前三季稅後純益214億 獲利跳增三倍

長榮航空昨（13）日公告第3季稅後純益約89.8億元，年增達50.8%，單季獲利改寫歷史新高紀錄，每股純益（EPS）1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。