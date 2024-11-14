長榮航前三季稅後純益214億 獲利跳增三倍
長榮航空（2618）昨（13）日公告第3季稅後純益約89.8億元，年增達50.8%，單季獲利改寫歷史新高紀錄，每股純益（EPS）1.66元；累計前三季稅後純益214.8億元，年增311%，獲利逼近去年全年，每股純益3.98元。
在客貨運業務分項方面，長榮航第3季客運營收368.12億元，年減2.5%；前三季客運營收1,097.21億元，年增10.2%。
第3季貨運營收141.07億元，年增45.5%；前三季貨運營收370.57億元，年增26.8%。
在客運部分，長榮航今年前三季持續布局利基市場，機動靈活調整機型，積極增班加密航網，擴張區域航線運能，強化軸幅網路效益，穩固載客率及單位收益，今年前九月全航線客運營收增加101.6億元，年增10.2%。
至於貨運方面，長榮航表示，前九月載貨量年增11.7%，貨運單位收益年增12.5%，整體貨運營收年增26.8%。
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