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貨櫃三雄前三季狂賺1,950億元 明年高配息更有底氣

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

貨櫃三雄第3季財報昨（13）日出爐，累計前三季貨櫃三雄狂賺1,950億元，法人預期，明年的地緣政治問題仍無解，貨櫃海運獲利有望複製今年走勢，三雄明年更有高配息的底氣。

長榮海運（2603）在第3季獲利挹注下推升每股淨值衝上250元，且順勢壓低本淨比、本益比，在第4季獲利潛在動能仍高歌的情況下，明年高配息可能大增，可望吸引高息ETF的青睞，成為大型機構法人的防禦型投資標的。

法人指出，長榮第3季單季就賺近三個資本額，作為航海王帶頭大哥的氣勢續旺，第4季的獲利應該仍是高檔，要優於第2季應無疑慮，若以全年每股純益60-70元概估，長榮今年的盈餘分配數字就有想像空間。

法人指出，從貨櫃三雄來看，三家的本益比大約都落在三到四倍，其中，長榮甚至只有三倍左右，而本淨比都在1以下，容易成為高息ETF的投資標的。

根據海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，2024年為新船交付高峰，新造船訂單約為314萬TEU（20呎櫃），明年運力供需成長差距縮小，加上船舶持續繞行好望角吸收部份運力，運力過剩壓力有望緩解，運價仍將高檔續航。

長榮海運

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