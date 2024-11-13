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台北101點燈應援中華隊 雲豹能源支持台灣棒球夢想高飛

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源並訂11月16日將於台北101點燈打字為中華隊加油，贊助金額將全數支持台灣公益。左起為雲豹能源永續長暨發言人張建偉、101董事長賈永婕、總經理趙書閔、副總經理譚宇軒。圖/雲豹能源提供
雲豹能源並訂11月16日將於台北101點燈打字為中華隊加油，贊助金額將全數支持台灣公益。左起為雲豹能源永續長暨發言人張建偉、101董事長賈永婕、總經理趙書閔、副總經理譚宇軒。圖/雲豹能源提供

國際棒球盛事「2024世界12強棒球錦標賽」熱血開打，雲豹能源（6869）致力推廣體育精神，支持台北101即日起至明年3月2日的「夢想高飛」特展活動。雲豹能源並訂11月16日將於台北101點燈打字為中華隊加油，贊助金額將全數支持台灣公益，凝聚團結力量，讓世界看見台灣！

台北101於今（13）日舉辦「夢想高飛」活動特展開幕儀式，雲豹能源總經理趙書閔、副總經理譚宇軒，以及永續長暨發言人張建偉皆出席共襄盛舉，並高喊口號「集氣！為中華隊加油！」。

趙書閔表示，雲豹能源近年逐步擴大體育影響力，此次以行動力挺世界12強棒球錦標賽中華隊，首次與台北101強強聯手，選在11月16日中華隊對上強敵日本隊，展開「台日大戰」這天，於台灣最具指標性的地標台北101點燈打字，展現與台灣選手同在的精神，呼籲全民集氣為中華隊加油，也讓外界看見雲豹能源力挺中華隊、支持體育的決心！

此外，雲豹能源支持「夢想高飛」特展除展出大谷翔平「50轟50盜」紀念球，也利用專利技術雷射投影機，將「風阻尼球」化身成巨型棒球，投影大谷翔平50轟的影像畫面，集結國內企業力量致敬棒球文化，更期許台灣棒球揮出更高遠之未來。

雲豹能源近年將拓展多元綠能及社會公益之精神，延伸至各項體育發展，從聽障棒球、高中棒球、職業籃球，迷你足球、五人制足球乃至擊劍等皆為長期支持，期盼透過企業支持體育這雙手，幫助更多台灣體育健兒推向世界舞台，並透過運動推行地球公民意識，實踐淨零健康之樂活新時代。

台北101 大谷翔平 雲豹能源

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