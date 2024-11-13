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創新平台／E-Cube移動式綠能 點亮市集

經濟日報／ 李珣瑛

一座座頭頂著太陽能板、內裝儲能設備、一坪左右的彩繪小屋，開始出現在台灣各大展會。在追求淨零碳排放的全球浪潮中，由工研院與鼎硯公司共同打造的E-Cube移動式能源解決方案，融合了光電技術、儲能系統及低碳備用電力，不僅運用創新多元，吸引眾人目光，也讓市集變得更加綠能

E-Cube的誕生並非偶然，而是基於台灣如何將再生能源更直接融入生活的深刻思考。工研院綠能與環境研究所經理黃朝揚提到，台灣90%以上的太陽光電系統是透過電網供電，也就是大家熟悉安裝在屋頂或地面上的太陽能板。

隨著移動電源設備（如行動電源和電動車電池）的日益普及，為何不將太陽能與儲能技術結合，創造出一種可移動的綠色電源？最初的設想是利用貨櫃來實現，但經過不斷設計改進，最終形成了如今這款小巧可愛的E-Cube。無論在哪裡，它都能成為焦點。

黃朝揚指出，E-Cube的設計獨具匠心，模組化和可擴充的特性使其能夠迅速適應不同場地的用電需求。這個小型太陽光儲系統可獨立供電，內建的儲能系統可將白天的太陽能儲存起來，無論晴雨或晝夜，皆能不間斷地為空調或攤位設備供電。

無論是市集、活動還是其他臨時需求，E-Cube透過智慧能源管理，輕鬆應對，實現自給自足的綠電供應。

例如，今年台南市海安路市集上，E-Cube結合機械手臂打造的綠能咖啡站吸引了許多民眾前來體驗，也可以作為行動冰淇淋攤、VR遊戲間等，E-Cube都能讓參與者親身感受到綠色能源的便捷與實用。

這項創新的移動式太陽光儲設備，讓我們不僅能享受穩定的電力供應，還能實現淨零排放的目標。無論是在活動現場還是偏遠地區，E-Cube的出現無疑將改變人們對能源使用的傳統觀念，為未來再生能源的應用開創更多可能。

供電 太陽能 綠能

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