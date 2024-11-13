ESG最前線／善用人工智慧 強化三類應用

創新一直被聯想到高科技或新創公司，但事實上，傳統產業的創新潛力不容忽視。傳統產業在經濟中占有重要地位，具備深厚的產業基礎與大量人力資源，創新帶來的影響往往更大。

實際上，許多傳統產業在推動數位轉型和流程革新後，收穫的成果往往超出預期。例如，在環安衛工作上引入AI技術後，傳統產業的工作效率和安全性大幅提升。AI技術主要有三個應用：

一、法規摘要與查核

傳統產業面臨著大量繁雜且經常變動的法規要求，這讓法規查核人員經常在海量文字中苦苦搜尋重點。AI技術的引入徹底改變了這一過程，因為它能夠高效地提取法規條文中的關鍵要點，使負責人員能快速掌握重要內容，進而有效減少閱讀和理解的時間負擔。這不僅節省了人力，更讓人員能把精力放在風險評估和決策上，確保企業合規的同時提高了管理品質。

二、化學品資料管理

在化學品管理中，安全資料表（SDS）扮演著至關重要的角色，因為它記載了化學品的關鍵安全資訊。然而，由於化學品種類繁多且資料複雜，人工檢查這些資料容易發生遺漏或錯誤，這可能帶來潛在的安全風險。

AI的導入解決了這個問題，它可以自動掃描和檢查大量的SDS資料，快速發現錯漏並進行修正。這樣一來，不僅提升了資料準確性，也確保了工廠運作過程中的合規性和安全性，降低可能發生的風險。

三、現場風險辨識

傳統產業的現場巡檢工作長期以來依賴管理者的人力巡查，但這種方式不僅耗時且往往難以徹底識別所有潛在風險。隨著AI技術的發展，只須拍攝照片將圖像上傳系統，AI便能迅速分析現場，識別出是否存在安全隱患。例如，AI可以判斷施工場所是否有高空墜落風險，或者檢查員工的防護裝備是否到位且正確使用。

這樣的技術應用不僅顯著縮短了檢查時間，還讓資深管理者有更多時間專注於更具策略性的管理工作。AI協助下的風險辨識，讓管理者不必親力親為去現場巡視每一個細節，從而大大提升了現場安全管理的效率。

創新並不意味著完全拋棄過去，而是站在既有的基礎上再進一步。AI技術讓企業和工作者更有時間專注於價值更高的工作，將傳統產業的價值放大。對於傳統產業來說，創新是一種增值的過程，讓過去的成果成為未來發展的基石。