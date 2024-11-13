趨勢觀察／應對AI巨量資料時代 平台式管理 以簡馭繁

全球知名企業品牌如Apple、Microsoft及Spotify等，都打造了強大的生態系或平台，成為其企業管理的根基。平台不但能統合企業多元服務以發揮整體效益、簡化營運並擁有靈活性來支援創新發展與決策，還能提供消費者與客戶更簡化、方便的體驗。這樣關鍵的平台功能在資料儲存領域也同樣重要，企業只要加以活用便能在競爭激烈的市場環境中占有一席之地。

單一窗口 減少維護時間精力

以消費性科技領域的Apple來舉例，他們擁有自己的應用程式商店、作業系統，以及電子產品，並透過平台將這些出色的產品串接在一起，能讓使用者在不同裝置之間同步資料及偏好。

在B2B領域，NVIDIA也打造AI平台、AI訓練服務及AI模型，並全部整合在AI平台軟體之下，降低客戶跨入AI的門檻。這就是這些知名企業能成為產業領導者，擄獲廣大消費者芳心的原因。

不論是企業客戶，還是一般消費者都從中體驗到統一平台帶來的優勢與良好體驗，因此平台的重要性顯而易見。

在企業級資料儲存領域中也一樣，隨著現代科技的演變與AI的興起，資料是當今企業最重要的資產，其使用方式經常決定業務成果與使用者體驗。再加上現代化工作負載對儲存設備的效能要求愈來愈高，且企業常因不同業務需求而將資料散布在各環境，像是邊緣、公有雲與資料中心等。

這大幅增加管理複雜性，不但使資源效率分散、難以洞察有價值的資料數據，更難以將資料隨取隨用，同時間還可能使資料暴露在資安威脅下，更限制企業在創新方面的競爭力。

面對多面向的資料管理需求，無法依靠單一面向的解決方案解決企業痛點，因此需要高效率、可擴充且專注於資料工作流程的平台式解決方案，這對企業資料管理將起到關鍵作用。

優秀的企業資料管理平台，可以應對資料擷取、儲存、分析、治理及資安的需求，還能支援大量多樣化的工作負載、使用者、雲原生部署環境以及企業應用程式，為企業提供一個整合式的儲存方案。

除此之外，面對跨環境的資料，平台能藉由一套所有硬體都能執行的作業系統來加以統整，並使用同一套管理軟體作為「單一窗口」；如此一來，資料便得以整合並確保格式與品質擁有一致性，不但利於IT人員進行資料的監控與管理，所有資料也都能享有一致的安全策略。簡而言之，這樣將所有需求都集中在單一平台的整合式儲存，大幅簡化原先管理上的複雜性，更減少維護這些資料所需的時間和精力。

整合儲存 支援新舊應用程式

當然，平台式的管理作為簡化企業管理的第一步，必定還要能同時支援現代化與傳統應用程式，讓擁有傳統儲存設備的企業，不需要為了滿足平台運作而大量更換儲存設備，造成浪費既有資源的問題，反而可採取漸進式的轉移，維持營運的同時還能向現代化邁進。

此外，「即服務」讓企業能隨需求來靈活調整用量，自由彈性地以任何想像得到的組合來部署資料服務，帶來的財務彈性還能優化儲存成本。

然而，「儲存即服務」若搭配供應商的服務等級協定（SLA），從效能、運轉時間、資料零遺失、能源效率，甚至勒索軟體復原等都一應俱全，且這些全部都在單一生態系內。

換句話說，企業級資料管理平台，不僅協助企業從資料當中汲取行動洞察來支援創新、改善客戶體驗，還能在營運成本中游刃有餘。

AI時代已經來臨，成為現今產業界共同追求的目標。然而，AI帶來的試煉也正考驗著各領域企業，若能突破重重關卡導入最新AI技術、支援企業營運，便能一舉成為市場顛覆者。

因此，在企業資料儲存中如何採用合適的統一管理平台來「化阻力為助力」，以簡易性、靈活性及效能表現應對未來挑戰，是當今企業應掌握的要素，如此才能從容應對AI巨量資料時代的多元變化，共同轉動AI新時代的齒輪。