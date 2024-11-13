總價千萬元內買三房大空間有找 桃園、基隆這幾區CP值高

據實價登錄資料，近一年桃園市、基隆市坪數30坪以上且總價千萬元以下電梯大樓之交易量前五名行政區中，桃園市中壢區交易件數達639件，位居桃園第一，顯示消費者最有機會在中壢區以總價千萬元內買到三房大空間。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中壢區為桃園的發展重心之一，生活機能日益成熟，產業及交通建設持續挹注，帶來大量人口移入，也使得大樓產品居多。但房價相對雙北市仍屬低檔，千萬元預算內，在中壢區可以買到屋齡20至30年左右、30坪以上的大樓產品，且平均總價僅需要806萬元，適合預算有限，同時又想擁有相對寬敞空間的購屋族群。

而在基隆市想用低於千萬元的總價購得30坪以上電梯大樓，屬中正區最有機會；陳金萍表示，中正區鄰近62條快速道路，往返台北市中心相當便利，且自成商圈，能滿足生活所需。

陳金萍指出，基隆中正區有不少大型社區，又以新豐街和觀海街交易為最多，總價700多萬元就有機會買到三房的電梯大樓，購屋負擔與雙北市比較減輕許多，對於開車通勤的族群、小資家庭性價比相當高。

在一般交通順暢的情況下，陳金萍表示，若以台北車站作為進入台北市中心的基準點，桃園市的桃園區只需要大約半小時就能抵達。

陳金萍指出，桃園市桃園區總價千萬元內三房大樓熱門交易的路段，大多分布在大有路、大業路一段，因為接近國道1號，前往台北只需要約30分鐘的車程，交通相當便利。而桃園區也有不少交易量，想在該區找房價經濟實惠的30坪以上大樓，也是相當有機會。

而基隆市的安樂區和暖暖區，陳金萍表示，交通上不用半小時就能抵達北市，同時又有親民的房價。