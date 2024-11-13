華西街半百老茶室都更有望 買方砸逾6.2億元買老厝整合

半百老茶室都更有望；據實價登錄最新資料，8月北市華西街和梧州街巷內，屋齡達55至57年的四棟公寓和透天厝，由五位自然人以超過6.2億元取得約243.8坪土地，顯示在建商在限貸令下，排除在管制令下的都更危老整合業務，成為開發商們在夾縫中的生存空間。

據悉，近年該交易之相鄰基地已陸續整合中，目前整合土地超過360坪，已符合台北市防災型都更的申請資格。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，政府限貸令下，目前建商購地最高貸款成數為五成，其中動工款又保留一成，相當於開發商購地資金就要準備六成，再加上18個月內限期動工的壓力，增加建商獵地的困難度；相對來說，都更危老重建案整合的時間較長，但因投入資金相對較少，且排除在信用管制的限貸令之外，尤其都更還有機會爭取容積獎勵，成為建商們取得土地的重要案源管道之一。

據實價登錄資料顯示，今年8月北市萬華區華西街和梧州街巷內的四棟公寓和透天厝，有五位自然人出資逾6.2億元買下，共取得土地約243.8坪。

台灣房屋萬華加盟店店長趙英傑表示，這幾筆老宅位在梧州街觀光夜市旁，過去一樓店面還曾經營過茶室，但因受祝融之災而空置，土地周邊有華西街、廣州街夜市，且近龍山寺，商業機能豐富，目前附近新大樓每坪成交均價72到78萬元間。

趙英傑指出，該地未來若改建推出新建案，並規劃套房至兩房的小宅產品，甚至若融入飯店式管理，每坪推案價有機會坐穩8字頭，擁有投資收益的建案更有利銷售；目前該地周邊新大樓套房每月租金可達2萬元以上、兩房月租金在3到4萬元間，住戶或租戶不乏外派來台的外籍人士、年輕人等。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台北市老屋多，為了鼓勵危險建築物重建，台北市推出「防災都更整宅專案」，其中四大要件包括，第一需以都更方式重建，且基地面積需達1,000平方公尺，地上物需為合法建物，且需經鑑定為耐震能力不足者，惟1964年以前的建物可免鑑定。

張菱育強調，由於逾50年的老舊建物做防災型都更的流程相對簡便。而這幾筆建築符合此專案，若順利申辦，將可望獲得原建築基地基準容積30%的容積獎勵，增添業者的整合意願和開發效益。