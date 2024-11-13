永豐餘積極復育溼地 獲頒「濕地卓越貢獻獎」

永豐餘（1907）人工濕地保育榮獲2024年國際濕地科學家學會肯定，13日獲頒「濕地卓越貢獻獎」給永豐餘學院院長何壽川，以表彰對高雄舊鐵橋濕地的貢獻；而永豐餘也將和產官學界共同進行全亞洲首例人工濕地碳匯提升計劃，提出台灣第一個淡水草澤濕地減量方法學，建構人工濕地的碳收支模式，量化碳匯能力，提供各界未來針對濕地增匯與管理維護的科學依據援用。

永豐餘二代創辦人何壽川，洞察到水資源循環與環境保護的重要性，決定將永豐餘久堂廠供應的放流水養護濕地，員工更擔任濕地志工，八八風災期間協助濕地復育，顯示永豐餘在2005年就站在ESG的前沿，並於今年初與高雄市野鳥學會共同認養執行活化舊鐵橋人工濕地計畫。國際濕地科學家學會認同永豐餘在舊鐵橋濕地的貢獻，由總會會長Eric Stein頒發「濕地宣傳與保護的卓越貢獻獎」給何壽川先生。

9月底永豐餘更進一步，與高雄市政府、經濟部水利署第七河川分署、中華紙漿、高雄市野鳥學會，針對舊鐵橋濕地低碳永續推廣進行多方協議簽署的討論與籌備，委託「台灣藍碳之父」中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助教授及中山大學與台東大學研究團隊，開啟2年半的調查，進行亞洲第一起人工濕地碳匯提升計劃，展現企業、官方、民間團體共同在濕地生態保育及提升青碳碳匯的永續發展決心與行動力，呼應聯合國永續發展指標SDGs優質教育、淨水與衛生、氣候行動、保育海（水）域生態、保育陸域生態、多元夥伴關係等多項指標。

永豐餘表示，在「舊鐵道橋濕地生態公園碳匯提升實驗」的計畫下，希望讓大眾了解自然碳匯是因應氣候變遷的重要解方，「我們可以用積極的人為努力，增加自然碳匯，因此才凝聚產官學的資源，共同合作因應氣候變遷的議題，也期待自然碳匯可以和民眾的生活結合，讓減碳、固碳的觀念，帶入日常生活」。

永豐餘指出，濕地是地球的自然碳儲庫，對於減緩氣候變遷擁有無可取代的地位，濕地還可以緩衝洪水、乾旱、颶風和海嘯的影響，並建立應對氣候變化的復原力，更是落實2050淨零碳排目標的好夥伴，1924年創建的永豐餘一路以來與環境同行，與社會大眾共同守護好永續的美麗地球。