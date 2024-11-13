「擎天森林」等四大案挹注 2025年海悅國際業績續看俏
代銷大咖海悅國際（2348）13日表示，在央行維持現行選擇性信用管制政策下，房市回歸市場交易機制，而國內軌道經濟發展重點區域，以及科技大廠設廠規劃等，因人口移入產生居住需求，在買賣雙方對於房價取得新平衡的價格共識後，認為集團在全國代銷建案順銷可期。
展望明年，海悅國際表示，集團謹慎布局全國代銷建案，並與策略聯盟合作進行不動產開發、整合，明年營運依舊穩健。
海悅國際指出，以明年來說，包括「擎天森林」建案將在第1季進入完工交屋作業，加上新北市「A3光點」、台中市「南悅豐映」與高雄市「達麗未來市」等，四大建案將依完工交屋進度挹注營建收入，以及轉投資收益項目認列。在多元業務陸續開花結果下，公司中長期營運動能持續增強、推進中。
海悅國際13日董事會同步通過對子公司金毓泰現金增資案，海悅擬取得金毓泰普通股5萬股，交易總金額約5億元；目前海悅對金毓泰持股約56.23%。
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