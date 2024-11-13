數發部：台馬4號海纜 115年6月應可完工

外界關注台馬4號海纜建置進度，數發部今天表示，目前除了海纜外，也有微波作為備援，透過多元管道強化通訊韌性，目前台馬4號海纜進度依照預期，估民國115年6月應可以完工。

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男列席，並進行數發部數位產業署與資安署預算詢答。台馬2號、3號海纜在2023年2月曾發生海纜雙斷事件，影響馬祖通訊，引發外界關注通訊韌性。國民黨立委陳雪生關注台馬海纜斷纜事件後續，以及台馬4號海纜建置進度。

黃彥男指出，透過多元管道確保通訊韌性，除了海纜之外，也有微波作為備援管道。不過，微波頻寬確實沒有海纜多，若微波損壞，也會改用低軌通訊衛星因應。

陳雪生詢問，規劃新建設的台馬4號海纜總經費需新台幣14億元，目前建置進度為何。數發部韌性建設司長鄭明宗表示，預計115年6月應可以完工。

目前前瞻經費有1.4億元補助台馬4號海纜興建，鄭明宗表示，透過政府補助可以加快海纜建置，但無法全額補助，其餘還是要中華電自籌，中華電也有透過交通部編列一些預算。此外，數發部後續也規劃向國發會爭取社發基金，爭取115年到118年共3.2億元經費強化國內海纜的通訊韌性，不過還要經國發會審核。

民進黨立委林俊憲也關注台灣假訊息防範議題與假訊息委員會規劃進度，黃彥男說明，先前是指假訊息判讀需要由獨立委員會判斷，這部分還在討論中。

黃彥男會中受訪時說明，內容真假不應該由數發部來決定，假訊息委員會可能比較類似NGO組織，必須獨立客觀運作才行。目前數發部打詐業務上，已經跟數位平台建立管道，這套機制可以要求平台下架詐騙廣告內容，後續也包括要求廣告實名制等，透過同樣這套機制，未來也可以用在打假訊息上。