觀光署首辦永續旅宿種子培訓 吸引逾200名旅宿業者參加

為因應全球永續旅遊浪潮，強化旅宿業品牌形象及市場競爭力，交通部觀光署針對旅宿業量身打造課程，在11月13日至14日首度開辦永續旅宿種子培訓，同步開放實體及線上課程，吸引超過200位旅宿業者及地方政府報名參加，期盼永續旅宿的種子能夠向下扎根，為臺灣永續旅遊打底再提升。

觀光署表示，許多國家陸續積極投入永續旅遊行列，致力改變城市交通與住宿環境，為能使旅宿業了解相關議題接軌國際，首次為旅宿業舉辦本次種子培訓課程，與旅宿業者交流、分享實例，以藉此建構旅宿業永續認證體系的概念。

培訓課程規劃除了引導旅宿業認識永續認證的觀念、目標及認證系統外，同時安排環境部氣候變遷署、經濟部商業發展署與旅宿業者對話，讓旅宿業者了解各部會的節能減碳推動政策及相關資源，包含：旅客住宿服務的原料取得、服務及廢棄物處理過程所產生的碳排放量如何計算、查證，進而知悉碳足跡標籤申請認證的方式，適度汰換耗能的設施設備；另為鼓勵旅宿業取得國內外永續、節能減碳、綠色環保等相關認證或標章。

觀光署已於今年9月24日修正發布「交通部觀光署獎勵旅宿業品質提升補助要點」，提供相關申請費用80%以內的補助，最高可補助至新臺幣10萬元，並以1次為限。

另外，本次種子培訓課程特別邀請已獲得永續相關認證的旅宿業者現身說法，實際分享自家經驗，像是雲朗觀光集團旗下的日月潭雲品溫泉酒店108年起持續取得CU-GSTC認證，積極力行永續、減碳、環保與地方創生；取得CU-GSTC認證及GTS標章的頭城農場，則以環境、食農與永續教育為開張多年的老店加值；110年起持續取得GTS標章的山形閣也結合在地農漁特色推動訂房專案、套裝行程；同樣也取得GTS標章的福容大飯店福隆，選用在地食材、在地小農產品，推廣在地低碳旅遊；另外，秧悦美地度假酒店分別在去(2023)年、今(2024)年取得GTS標章和CU-GSTC認證，主打以綠色生活共感體驗，用「食」踐永續生活。

觀光署希望透過此次的培訓課程及業者經驗分享，未來能有更多旅宿業加入永續經營的行列，觀光署也將持續引導旅宿業逐步實踐，提升觀光產業鏈的可持續性，與業者攜手建構更好的臺灣永續旅遊環境。