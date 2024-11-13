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兆豐保險攜手臺灣山林復育協會 致力落實生態永續

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐保險致力於落實生態永續，攜手臺灣山林復育協會，共同執行高雄淺山天然植群復育-在地原生苗復育計畫，雙方今天簽約。圖／兆豐保險提供
兆豐保險致力於落實生態永續，攜手臺灣山林復育協會，共同執行高雄淺山天然植群復育-在地原生苗復育計畫，雙方今天簽約。圖／兆豐保險提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐保險致力於推廣山林復育，再度與臺灣山林復育協會合作，共同推動高雄淺山天然植群復育計畫，13日由兆豐保險董事長梁正德、臺灣山林復育協會理事長張儀婷代表舉行簽約儀式，宣示將進一步推廣復育計畫。

梁正德表示，兆豐保險對於永續發展不遺餘力，針對SDGs目標15-保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化，透過與專業的台灣山林復育協會合作，以一步一腳印的態度推動山林復育，期望發揮自身力量，讓美好環境與資源能永續共存。

臺灣山林復育協會成立於2016年，以推動天然山林復育、找回生物多樣性為目標，以台中大肚山為起點逐步推動山林復育計畫，結合企業資源，宣導「種對的樹」對永續生態的重要性。

兆豐保險自2021年起攜手臺灣山林復育協會，從台中大都會公園出發開啟山林復育行動，號召員工及其眷屬共同擔任復育志工參與植樹活動，累計目前已種植超過400棵在地原生種植物；此外，為有效預防森林大火破壞生態，今年更在台中龍目井步道建構防火林帶，終結區域火燒山現象，以期恢復天然植群與生物多樣性。

兆豐保險表示，本次的高雄淺山天然植群復育計畫採三階段執行，初期任務將培育潛在森林原生樹苗，以建立苗木的生產作業；中期選定高雄深水苗圃及高雄都會公園苗圃作為復育基地，以此建立在地樹苗多樣性；長期則以推動高雄森林復育及都市生態綠化為目標，擴大復育量能。

此外，兆豐保險在關心生態發展，積極參與山林復育之際，同時亦發揮企業職能，為每位參與山林復育的志工們投保志工意外保險分散風險，希望藉此提高同仁參與志工意願並延長活動之可持續性。

保險 生態

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