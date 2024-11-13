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企業併購成潮流 公平會示警：市場過度集中、損害消費者權益

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
公平會舉辦「2024年國際競爭網絡結合研討會」，公平會主委李鎂提到企業併購壯大實力，但過度結中少數企業，也威脅巿場自由與公平競爭。圖／公平會提供
公平會舉辦「2024年國際競爭網絡結合研討會」，公平會主委李鎂提到企業併購壯大實力，但過度結中少數企業，也威脅巿場自由與公平競爭。圖／公平會提供

近年來市場不少併購案備受矚目，例如Uber Eats併foodpanda，也出現不少質疑聲浪，公平會主委李鎂今天在「2024年國際競爭網絡結合研討會」(2024 ICN Merger Workshop)致詞指出，全球化與數位經濟興起下，企業透過併購壯大實力已是必然趨勢，併購案件大幅增加，但也帶來市場過度集中等風險，威脅市場自由與公平競爭可能，進而損害消費者權益，因此主管機關的管制如何與時俱進，也是競爭法重要課題。

公平交易委員會與國際競爭網絡（International Competition Network, ICN）今天起一連三天在台北晶華酒店共同舉辦「2024年國際競爭網絡結合研討會」(2024 ICN Merger Workshop)，共有美國、歐盟、英國、法國、德國、日本、韓國等來自世界40多國的競爭法主管機關官員，以及國內外律師、學者與專家等200多人與會，為國際競爭法執法機關重大盛會。

公平會表示，ICN成立於2001年，由各國競爭法主管機關所組成，會員超過130國，是一個重要的競爭法國際組織。

公平會十年前曾主辦過卡特爾研討會，今年再度爭取在台主辦權，是睽違十年後，公平會再度攜手國際組織ICN主辦競爭法研討會。

李鎂開幕致詞指出，在全球化與數位經濟興起下，企業為了整合資源、擴大規模以及降低成本，透過併購來壯大自己的實力，已是必然的趨勢，因而企業結合案件大幅增加，特別是數位相關的產業。大型數位平台正藉由併購上、下游的製造業及服務業進行產業鏈的整合，以降低成本、強化競爭力。

李鎂也指出，這一股結合趨勢也對競爭帶來風險，例如市場結構過度結中於少數的企業，威脅市場自由與公平競爭的可能，進而損害消費者權益；又如新創事業在正待茁壯時就被大型企業併購，因而減少了市場創新的機會。面對結合可能產生的利弊，該如何權衡，主管機關的管制方法如何與時俱進，才能在促進產業創新的同時，也能兼顧自由和公平的競爭，成為各國競爭法機關討論焦點。

研討會重要討論議題包括同業、異業間的結合可能對於競爭造成的損害，以及透過結合審查加以防制，先透過大會專家報告，使與會人員逐步熟悉ICN結合工作成果內容，再藉由分組討論，以腦力激盪方式，分享並匯集與會者之經驗與意見。

公平會表示，近年來公平會積極參與國際事務，深化國際合作，今年在ICN結合工作小組聯席主席加拿大、歐盟、法國及模里西斯等競爭法主管機關的支持下，取得主辦2024年ICN結合研討會的機會，這也證明公平交易會的執法成效受國際肯定。

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