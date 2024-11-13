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10月房市買氣下修但房價仍是鐵板一塊 專家：第8波管制可能性升高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
疫情以來的房市多頭，雖於下半年收斂，惟仍有不少屋主轉手獲利，住商機構統計財政部資料，10月全台個人房地合一稅收達64.5億元，與去年同期相比增幅仍達52%，前十月全台個人房地合一稅收達565.9億元，與去年同期相比增加84%。情境示意圖。圖／Ingimage
疫情以來的房市多頭，雖於下半年收斂，惟仍有不少屋主轉手獲利，住商機構統計財政部資料，10月全台個人房地合一稅收達64.5億元，與去年同期相比增幅仍達52%，前十月全台個人房地合一稅收達565.9億元，與去年同期相比增加84%。情境示意圖。圖／Ingimage

疫情以來的房市多頭，雖於下半年收斂，惟仍有不少屋主轉手獲利，住商機構統計財政部資料，10月全台個人房地合一稅收達64.5億元，與去年同期相比增幅仍達52%，前十月全台個人房地合一稅收達565.9億元，與去年同期相比增加84%。

觀察各縣市表現，六都以新北市數據最亮眼，其他縣市則以嘉義縣、澎湖縣表現最驚人。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全台受制央行第七波管制而買氣收斂，惟仍少見屋主降價，現階段若能找到下家轉手者，多能以獲利出場，全台房地合一稅收仍呈漲幅。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨則認為，10月房市買氣下修，惟房價仍是鐵板一塊，在此情況下，央行12月續推信用管制措施可能性正持續上升。

她表示，近期市場空頭湧現，雖仍有不少消費者願追高價進場，但買方應特別注意資產機能性與未來性，避免因市場多空而讓愛屋價格出現波動。

根據財政部統計，10月全台個人房地合一稅收達64.5億元，與去年同期相比漲幅雖達52%，惟年增幅為今年各月最低；單月房地合一稅收王，由新北市拿下，該市10月個人房地合一稅收達15億元，與去年同期相比成長136%。

另外，前十月全台個人房地合一稅收共達565.9億元，對比歷年同期表現，今年全台個人房地合一稅收預計將破歷史新高。新北、台中市表現最驚人，僅花10個月時間即破百億元大關。

賴志昶分析，自9月央行推出第七波信用管制措施以來，市場明顯趨冷，惟買方雖期待房價盤整，但不少屋主對價格頗有堅持，整體市場進入觀望階段，使單月房地合一稅收漲幅限縮。

新北與台中近年來重劃區議題濃厚，上半年受惠於新青安貸款帶動，區域又多低總價熱門物件，轉手易有獲利空間，兩地今年長期占據房地合一稅收王寶座。

另外，嘉義縣、澎湖縣不管是看前十月或10月單月數據，個人房地合一稅收漲幅都是全台最高。

賴志昶認為，自今年傳出半導體產業將進駐太保以來，周邊機能發展醞釀已久的嘉義高鐵站周邊，吸引頗多品牌開發商推案，新案推陳出新情況之下，加上過往區域房價基期較低，屋主轉手易有獲利，讓區域房地合一稅收大漲。

澎湖縣本身可開發地段侷限於馬公市周邊，物以稀為貴下，土地取得成本高昂，加上離島還有缺工少料等問題，令區域預售價格居高難下，民眾若於近期脫手，價位自然隨新案走勢起漲不少。

全台房地合一稅統計。資料來源／住商不動產
全台房地合一稅統計。資料來源／住商不動產

央行 房價 房地合一稅 房市

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