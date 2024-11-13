中華車的菱利變身 商用車不只是商用車

商用車不只是商用車，更成為入門房車與營業兼具效能的選項，也因更多休閒需求湧入商用車，帶動整體商用車的整體銷售量。中華車（2204）的菱利車款並因應消費者的多元移動需求，推出全新世代J SPACE，以更寬敞更多變的空間，滿足基本日常生活到超越無限想像的多元用途，包含露營車宿、4+2輪（機車或腳踏車）一車搞定、兼顧毛小孩以及更智慧的行動辦公模式等，J SPACE廂車寬敞的車室空間，輕鬆滿足需求多變的生活提案。

在MARCH、LIVINA、YARIS等入門乘用車車款相繼退出市場之後，購買力較弱的族群需求很難獲得滿足，但在和泰車（2207）導入TOWN ACE之後，小型商用車的市場規模快速擴大，和泰車並且發現大量買氣來自休閒需求，則使得中華車在菱利改款時，更重視這部分的需求，在傳統商用車的規格和配備上，對應相關的需求，在配備上做了許多調整。也因為這些調整，使得中華車更有信心，上市之後，新車銷售將有明顯的成長。

中華車指出，全新世代J SPACE具備同級最強的107 PS馬力，更領先同級車款率先搭載Level 2ADAS先進駕駛輔助系統，以智慧科技照顧每一段愉悅的旅程；貨車車型有傲視同級的985kg大載重，搭配寬敞的2,449mm（長）/ 1,614mm（寬）貨台尺寸，以輕商同級動力、載重、安全領先群雄，可充分滿足企業主衝刺事業的需求。

廂車車型寬敞多變的內部空間和獨家8人座車款，搭載出色的安全性能，再加上最新「職人灰」車色及繽紛多彩的個性雙色，讓車輛變得更活潑可愛，期待能使用多樣化，吸引更多消費者的青睞。

目前已於11月8日展開全台預接單銷售，並將於11月19日記者會後同步上市。以跟同級相當的價位帶提供更優異規格配備選擇，中華汽車有信心上市後月銷台數預估平均1,300台，較原菱利成長約2-3成。