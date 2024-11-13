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永豐餘百年展打造全循環屋 元太用電子紙玩出智慧家居

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

永豐餘（1907）慶百歲，20日起將在台北101水舞廣場推出「全循環屋」，集團成員元太科技（8069）也藉由創新的彩色電子紙應用於建材和智慧家居，涵蓋外牆設計、智慧鏡、地磚以及戶外看板等多元應用，透過不同型式的電子紙產品，展示淨零減碳的永續願景，與公眾探索生活更環保的可能。

元太科技表示，在全循環屋內展示的E Ink Prism電子紙建材解決方案，結合了超低功耗、色彩變化及靈活設計的特性，能在建築外牆及室內裝潢中動態顯示顏色和圖案。外牆上的E Ink Prism電子紙磁磚，能夠依據季節調整顏色深淺，夏季顯示淺色以減少熱吸收，冬季則呈現深色以幫助保溫，進而減少空調耗能。此外用戶還可依喜好設定外牆色彩與圖案，增添裝飾性。

在浴室地磚與牆面應用方面，元太科技使用E Ink Prism 3技術打造互動性地磚，可根據使用者的偏好靈活變換圖樣。浴室牆面則採用仿石電子紙材料，營造自然美學並達成節能效果。同時，浴室入口處設有動態木紋磚牆，展示了電子紙技術與木紋拼接的動態設計，增添空間美感。

另外元太科技還展示電子紙智慧鏡Smart Mirror，讓家居家電更具智慧性。這款42吋的智慧鏡利用黑白電子紙顯示技術，內建半穿透玻璃，可在鏡面上同步顯示天氣、日曆、待辦事項等日常資訊。使用者在不使用顯示功能時，Smart Mirror仍是一面普通鏡子，完美結合了美學與智慧家居需求。

元太 電子紙

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