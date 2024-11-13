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永豐餘慶100周年綠色饗宴將登場 元太用電子紙玩出智慧家居、變色磁磚

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

「家」是我們每個人生活的場所，承載家的建築，卻往往是地球的無形殺手。根據聯合國環境規劃署統計，建築業的溫室氣體碳排量已占全球4成，其中外牆已成為建築物第二大碳排來源。在全球關注減碳生活新樣貌的關鍵時刻，每一個人所做的選擇，都代表著對於永續生活的關心。

歡慶永豐餘百歲生日慶，將自11月20日起一連七天，在台北101水舞廣場推出「全循環屋」以「Better Choice好選擇，好日常，好永續」為主題，最大的亮點是引進荷蘭的低碳建築Wikkelhouse打造成，台灣第一座100%建材與家具可回收的「全循環屋」。

元太科技（8069）作為永豐餘集團企業成員之一，也藉由創新的彩色電子紙應用於建材和智慧家居，涵蓋外牆設計、智慧鏡、地磚以及戶外看板等多元應用，透過不同型式的電子紙產品，展示淨零減碳的永續願景，與公眾探索生活更環保的可能。

E Ink Prism™動態建材：節能美學新典範

元太科技在全循環屋內展示的E Ink Prism™電子紙建材解決方案，結合了超低功耗、色彩變化及靈活設計的特性，能在建築外牆及室內裝潢中動態顯示顏色和圖案。外牆上的E Ink Prism™電子紙磁磚，能夠依據季節調整顏色深淺，夏季顯示淺色以減少熱吸收，冬季則呈現深色以幫助保溫，進而減少空調耗能。此外，用戶還可依喜好設定外牆色彩與圖案，增添裝飾性。

在浴室地磚與牆面應用方面，元太科技使用E Ink Prism™ 3技術打造互動性地磚，可根據使用者的偏好靈活變換圖樣。浴室牆面則採用仿石電子紙材料，營造自然美學並達成節能效果。同時，浴室入口處設有動態木紋磚牆，展示了電子紙技術與木紋拼接的動態設計，增添空間美感。

電子紙智慧鏡Smart Mirror：智能節能的家庭管家

展覽中，元太科技還展示了電子紙智慧鏡Smart Mirror，讓家居家電更具智慧性。這款42吋的智慧鏡利用黑白電子紙顯示技術，內建半穿透玻璃，可在鏡面上同步顯示天氣、日曆、待辦事項等日常資訊。使用者在不使用顯示功能時，Smart Mirror仍是一面普通鏡子，完美結合了美學與智慧家居需求。

E Ink Kaleido™ 3 Outdoor 戶外彩色電子紙看板：低碳數位顯示新選擇

E Ink Kaleido™ 3 Outdoor是一款專為數位戶外廣告設計的彩色電子紙看板，擁有4,096色顯示，提供鮮明的視覺效果，且在日光下可視。這款電子紙技術不僅具備低耗電特性，還能在極端氣候條件下正常運行，適合使用太陽能供電，無需連接電網即可長時間運作，對應歐洲限電政策需求。根據元太科技估算，若十萬座電子紙看板每日使用 20小時，5年內將減少約50萬噸二氧化碳排放量。

永續應用：滿足低碳需求的環保解決方案

元太科技的電子紙技術，以其超低耗能、可程式化變色特性，有效減少能耗和材料浪費，成為未來低碳永續生活的一大助力。電子紙解決方案不僅滿足了現代人對多變裝潢的需求，更符合ESG發展趨勢，讓永豐餘（1907）及元太科技攜手推動的「淨零減碳永續生活」目標更進一步。

E Ink Prism電子紙於Wikklehouse外牆做為建材應用。元太／提供
E Ink Prism電子紙於Wikklehouse外牆做為建材應用。元太／提供
歡慶永豐餘百歲生日慶，自11月20日起一連七天，在台北101水舞廣場推出「全循環屋」以「Better Choice好選擇，好日常，好永續」為主題。業者／提供
歡慶永豐餘百歲生日慶，自11月20日起一連七天，在台北101水舞廣場推出「全循環屋」以「Better Choice好選擇，好日常，好永續」為主題。業者／提供

元太 電子紙

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