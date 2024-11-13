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AI 已成職場必備技能 上班族期待可以加薪「這麼多」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
AWS台灣區業務副總經理 Jason Wu、中華民國全國工業總會秘書長呂正華、1111人力銀行高階獵才中心總經理林奇葳（由左至右）。 圖／1111人力銀行提供
AWS台灣區業務副總經理 Jason Wu、中華民國全國工業總會秘書長呂正華、1111人力銀行高階獵才中心總經理林奇葳（由左至右）。 圖／1111人力銀行提供

根據1111人力銀行13日發布的最新調查顯示，在上班族心目中，AI不但普遍運用在日常生活中，更開始成為職場標配，有超過九成三的上班族認為，AI是職場的必備技能，其中對AI接受度最高的產業是科技業、金融業以及大眾傳播業。

另外，還有五成一的上班族已經在職場上運用AI，其中幾乎有38.7%天天使用、20.1%一周超過三次、12.5%一周1到2次。

調查還進一步詢問上班族使用AI的原因，包括：個人興趣70.5%、提高工作效率68.7%、增加就業機會56.3%、增加對市場需求的適應能力54.2%。至於學習的方式，則以自學比例最高達74.0%，其次是線上課程57.9%、參加研討會或工作坊34.6%、向同事親友請教30.1%，以及公司內部培訓18.4%。

那麼擁有AI技能在職場上會有那些優勢？調查顯示，上班族認為懂AI可以提升工作效率80.2%、有解決問題的能力70.3%、工作內容品質好66.1%，同時會具備更好的創新能力64.6%。還有超過七成一的上班族認為，具備AI技能不但可以提高晉升主管職的機會，在薪資上也應該要跟著提高，期待的加薪幅度是7,973元。

此外，上班族認為在未來職場中，最需要具備AI技能的五大領域包括：資訊技術、製造流程、銷售與行銷、資安領域，以及美編設計。

根據1111人力銀行的資料庫顯示，和去年同期相比AI的相關職缺成長幅度達到7%，各行各業都有AI人才的需求，熱門職缺包括：人工智慧工程師、機器學習工程師、大數據分析師、自然語言處理工程師等職務都快速成長。

1111人力銀行發言人黃若薇分析，儘管AI的出現被視為會取代部分職務，但另一方面AI也在不同產業掀起人力的革命，促使企業跨領域招募AI人才，即使不具備理工背景，透過AI技能的學習加持，在熟悉AI應用工具後都有機會投入AI領域。

上述「AI世代職場技能調查」問卷，是1111人力銀行自2024年10月23日至11月6日，進行網路問卷調查，有效樣本數1,300份，信心水準95%，正負誤差值為2.7個百分點。

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