美學造市！米蘭 ACPV 創辦人12月8日共聚「聯聚與談會」

建築與文化的對話！聯聚文教基金會將於12月8日，在台中國家歌劇院中劇院舉辦「聯聚與談會」，聯聚建設與ACPV ARCHITECTS將以「Sculpting the City美學造市」為主題，共同探討建築設計如何影響城市美學。

另外，也將分享雙方合作的三件建築新作，為台中地標建築注入全新視角。這場聚焦東西方文化交流的盛會，聯聚建設邀請了來自義大利米蘭的ACPV ARCHITECTS兩位創辦人：主席Antonio Citterio與執行長Patricia Viel與談。

ACPV ARCHITECTS享譽國際，總部位於義大利米蘭，由建築師Antonio Citterio和Patricia Viel共同創立，Antonio Citterio更被譽為義大利設計傳奇人物，設計領域不僅涵蓋建築，也是傢俱設計師、工業設計師，作品曾獲MOMA紐約現代藝術博物館典藏。

聯聚建設表示，ACPV ARCHITECTS作品遍及世界各地，包括巴黎、倫敦、米蘭等全球12座寶格麗飯店、米蘭文華東方酒店等精品酒店。

ACPV ARCHITECTS與聯聚建設在建築觀點上有許多共通之處，受經典啟發，並致力於追求美學新觀點。

聯聚文教基金會由聯聚建設創辦，關注台中的永續發展，重視企業社會責任，同時長期投入生活美學、文化教育、社會福利議題。過去曾舉辦「聯聚城市稻田」、「理仁美感市集」等活動，為台中創造美好的城市生活。

聯聚建設說，聯聚堅持建築需兼具人文溫度與藝術美感，旗下地標建築「聯聚中雍」、「聯聚瑞和」，曾於疫情期間打上「台中加油」的打氣燈光，為許多台中市民帶來溫暖力量。

聯聚建設今年成立30周年，推出系列作品，公開與義大利建築大師ACPV ARCHITECTS合作三件建築新作的消息，備受各界關注。

聯聚舉辦與談會的目的，主要為創造建築、藝術、文化交流的平台，去年曾邀請日本知名建築師隈研吾來台，分享新作背後哲思。

今年以「Sculpting the City美學造市」為主題，邀請義大利建築大師ACPV ARCHITECTS兩位創辦人來台進行演講，更透過與談環節，創造與大師面對面交流的難得機會，與談內容將聚焦東西方文化，交流建築的世界觀，活動機會難得，為預約制需憑票券入場。