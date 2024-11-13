快訊

桃園義消出勤民宅捕蜂...遭大批虎頭蜂群攻擊 1義消身亡

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部沒提清單

啟新生技獲頒「國家磐石獎」殊榮 屢獲重量級指標肯定

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新生技13日宣布，第33屆「國家磐石獎」得主正式出爐，今年有八家企業上榜，微生物檢驗及領導品牌廠啟新生技以卓越的營運表現、及產業競爭力從眾多參賽中小企業中脫穎而脫出，榮獲本屆「國家磐石獎」，名列8強之一。

啟新生技總經理蔡岳廷13日表示，啟新生技繼去年分別榮獲「傑出生技產業金質獎」、「創業楷模獎」，很榮幸今年再獲頒「國家磐石獎」殊榮，這是對公司專注研發創新及經營團隊專業能力的再次肯定。

啟新生技深耕國內生醫產業逾45年，兼具研發、製造、通路等多元角色，旗下自有品牌CMP不僅建立數百項符合國際認證的成品培養基與診斷試劑產品，更成功外銷新加坡、香港、加拿大、馬來西亞、越南、菲律賓等國家，成為國際上擁有最多培養基種類的品牌廠商之一。近年更積極開發新興事業版塊，目前營運觸角涵蓋生物醫藥、食品安全和臨床感染性疾病等三大領域。

蔡岳廷表示，「國家磐石獎」是象徵台灣中小企業最高榮耀的國家級獎項，獲獎企業的經營模式皆有獨到之處，並可為台灣所有中小企業互相學習、彼此激勵之典範，以促進企業升級轉型，進而帶動整體產業與經濟的持續成長。他並強調，未來啟新生技將持續朝向打造生醫產業完整供應鏈、永續經營目標邁進。

啟新生技自去年起啟動非有機式成長策略，除陸續納入台美檢驗、環虹檢驗、振泰檢驗成為集團子公司，一舉擴大在食品檢驗及認證市場布局外，更透過現金增資引進包括保瑞藥業（6472）、醫揚科技（6569）、樂斯科生技（6662）等策略投資人，強化股東陣容、優化股權結構。此外，也藉由與同業的策略合作，加速產業資源的整合與公司的升級轉型。啟新生技預計明年上半年登錄興櫃，引領營運進入新階段發展。

新生 生技產業

延伸閱讀

百度AI火 釋單英業達 大陸CSP巨頭...老神在在

日本舞台劇明年登台 導演錦織一清超重量級背景驚人

總統接見巴拉圭國會訪團 盼共同對抗威權促世界和平

「三上悠亞接班人」小宵虎南爆引退 AV達人證實網震驚

相關新聞

擴大與星野合作 星宇航空：機票若沒加值將陷價格戰

星宇航空成立後，積極與各大產業龍頭聯手合作，包括與日本推出星野集團「機加酒」自由行方案。星宇航空商務長梁文龍分析，航空公...

日均破4萬人！台中捷運文化成形 建商搶推正宗捷運宅

房市回歸自住需求，捷運宅成為市場焦點，業者表示，台中目前僅有單一綠線營運，但日均運量已突破4萬人次，顯示中部人對捷運依賴...

藥華藥新藥ET全球第三期臨床試驗完成 預計明年初解盲

藥華藥（6446）近日宣布，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）之原發...

台積電領頭！在中科台中園區打造全台首座零廢製造中心

台積電（2330）13日在中科廠區，舉行台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式，宣布台中零廢製造中心正...

AI 已成職場必備技能 上班族期待可以加薪「這麼多」

根據1111人力銀行13日發布的最新調查顯示，在上班族心目中，AI不但普遍運用在日常生活中，更開始成為職場標配，有超過九...

中保科助台北101守護全球最貴聖球安全 最強 AI監控技術首曝光

大谷翔平1.4億「50/50紀念球」13日將於台北101展出，維安團隊正面臨前所未有的挑戰！為了保護全世界棒球迷心目中的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。