啟新生技獲頒「國家磐石獎」殊榮 屢獲重量級指標肯定

啟新生技13日宣布，第33屆「國家磐石獎」得主正式出爐，今年有八家企業上榜，微生物檢驗及領導品牌廠啟新生技以卓越的營運表現、及產業競爭力從眾多參賽中小企業中脫穎而脫出，榮獲本屆「國家磐石獎」，名列8強之一。

啟新生技總經理蔡岳廷13日表示，啟新生技繼去年分別榮獲「傑出生技產業金質獎」、「創業楷模獎」，很榮幸今年再獲頒「國家磐石獎」殊榮，這是對公司專注研發創新及經營團隊專業能力的再次肯定。

啟新生技深耕國內生醫產業逾45年，兼具研發、製造、通路等多元角色，旗下自有品牌CMP不僅建立數百項符合國際認證的成品培養基與診斷試劑產品，更成功外銷新加坡、香港、加拿大、馬來西亞、越南、菲律賓等國家，成為國際上擁有最多培養基種類的品牌廠商之一。近年更積極開發新興事業版塊，目前營運觸角涵蓋生物醫藥、食品安全和臨床感染性疾病等三大領域。

蔡岳廷表示，「國家磐石獎」是象徵台灣中小企業最高榮耀的國家級獎項，獲獎企業的經營模式皆有獨到之處，並可為台灣所有中小企業互相學習、彼此激勵之典範，以促進企業升級轉型，進而帶動整體產業與經濟的持續成長。他並強調，未來啟新生技將持續朝向打造生醫產業完整供應鏈、永續經營目標邁進。

啟新生技自去年起啟動非有機式成長策略，除陸續納入台美檢驗、環虹檢驗、振泰檢驗成為集團子公司，一舉擴大在食品檢驗及認證市場布局外，更透過現金增資引進包括保瑞藥業（6472）、醫揚科技（6569）、樂斯科生技（6662）等策略投資人，強化股東陣容、優化股權結構。此外，也藉由與同業的策略合作，加速產業資源的整合與公司的升級轉型。啟新生技預計明年上半年登錄興櫃，引領營運進入新階段發展。