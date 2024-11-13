正瀚生技獲利與 ESG 兼顧 獲頒中小企業「國家磐石獎」

農業生技全球供應商正瀚（6534）13日表示，該公司以獨有核心技術致力於開發新一代綠色農業所需的植物生長調節劑與肥料，成立十年迄今，連年獲利，除持續開發有利農業永續發展的創新產品，也積極培育在地人才。12日正瀚榮獲由經濟部與全國中小企業總會共同主辦之「第33屆國家磐石獎」殊榮，從眾多企業脫穎而出，由蕭美琴副總統出席頒獎，正瀚總經理黃卓君代表領獎。

根據評審委員說明，正瀚以「臺灣研發、美國生產、行銷全球」之策略，配合與龍頭企業合作，讓臺灣成為農業生技的全球研發中心，開發出可應用低碳栽培技術的創新產品，因應全球氣候變遷，讓耕種者可以精準調控農作物生長，達到肥料減量、降低碳排與提升產量的效果，對臺灣農業經濟有重大貢獻。此外，正瀚積極推動產學聯盟合作，並創立獎學金培育人才回饋社會，具有積極貢獻。

國家磐石獎是透過推薦、三年無虧損等綜合評鑑、以及專家兩次的實地查核，評選出在各自領域創造傑出成就、善盡社會責任，奉獻與回饋台灣本土的中小型企業；近年以AI數位轉型、淨零減碳、永續經營等企業升級與國際接軌為重要指標。本次評選出八家公司獲選成為年度企業典範。

正瀚主要業務為研發農業生技新藥，產品包含植物生長調節劑、肥料。近來持續運用精準高效的農業生技，研發領先時代且節能減碳的創新產品，繼前年推出永續產品「Radiate NEXT」，近期更以綠色低耗的生產工藝，結合精準導向的篩選技術，自主研發出創新胜肽原料，推出「富肽」系列新品。正瀚成立迄今已十年，連年獲利，今年第3季營收1.35億元，較去年同期成長約21.53%，前三季合併營收13.6億元，稅後淨利4.57億元，每股稅後純益（EPS）4.45元。

正瀚總經理黃卓君表示，正瀚專注於ESG環境友善之綠色農業技術發展，已成功開發出多種減碳創新產品，不但滿足多國對於綠色永續產品的需求，也幫助農民提高農作物產量與品質，使其更具競爭力，也可減緩極端氣候與農地減少等負面因素衝擊，降低糧食危機的威脅，為農業永續做出貢獻。

近年在數位轉型的浪潮下，正瀚也運用新科技能力，透過衛星遙測技術，建構農業影像判讀辨識系統，導入農作物的生命週期評估(Life Cycle Assessment , LCA )，以及實際測量監控田間農業溫室氣體之設備與技術，積極提升國內的農業技術，透過提供各種關鍵數據，讓農民得以因應耕作地的氣候、土壤環境、作物品種等條件，選擇適當的肥料、栽種時間等，提升農作物的產量與品質，並減少肥料施用與降低碳排的耕作方法，以達到「精準」、「減碳」與「增匯」的目的，促進農業升級。

在極端氣候與戰亂等因素的挑戰下，全球對抗旱、減少碳排與傳統化肥使用，以及增進產量與品質的綠色農業產品的需求不斷上升。正瀚在逆境中實現升級轉型，透過 AI數位轉型、淨零減碳、永續經營與國際接軌，以「臺灣研發、美國生產、行銷全球」的策略，讓台灣研發的創新產品走向世界，成為本土農業的堅強後盾。