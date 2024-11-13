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叡揚助攻！大汽電導入「2產品」達成知識共享 永續傳承

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
叡揚2大產品已獲大汽電導入。叡揚／提供
叡揚2大產品已獲大汽電導入。叡揚／提供

面對環境變遷帶來的風險與挑戰，政府除了宣布，將在2050年落實全面淨零排放，也陸續推動各項節能減碳政策，而國內上市櫃大廠也積極響應能源轉型，其中，上櫃油電燃汽股大汽電（8931）除制定2025全面汰換燃煤機組，改採用天然氣及固體再生燃料(SRF)外，還攜手資訊軟體大廠叡揚（6752）將旗下「Vitals ESP企業知識協作平台」與「P.Map作業程序學習地圖模組」2套系統導入組織，確實為「數位轉型」打好基礎。

據悉，叡揚的「P.MAP作業程序地圖」就是 Process Map，該產品能將複雜的作業程序，以「步驟化」的方式來呈現，一方面了解各步驟詳細作業內容，另一方面掌握流程全貌，讓作業說明能兼具深度與廣度，並且在將知識、經驗、作業程序互動聯結的同時，也能縮減人力成本與時間，提升品質、降低營運成本與風險，在組織持續增強循環經濟效益時，也進一步提升市場競爭力及追求永續發展。

大汽電近日也特意舉辦「2024知識管理成果分享會」，並藉此機會將這兩套系統的操作傳承給其他員工，而總經理張世陽致詞時也談及，每年團隊都會固定舉辦分享會，自己期待組織能更深化知識管理的應用與效益。透過與叡揚資訊的顧問密切合作，協助各單位能持續落實知識管理精神，將更多工作歷程和問題解決經驗分享在 KM 平台上，幫助同仁互相學習成長，提升決策力與競爭力。期望未來能持續舉辦相關競賽，提供成長的動力，一年比一年更進步。

老幹新枝 數位化加速經驗傳承

對此，大汽電同仁也實際上台向眾人進行分享，其中獲得特優佳績的「新進同仁職能培訓優化」組別，就是以工安意外為例，透過知識管理與學習地圖，降低新進人員意外發生率，與迅速學習提供即戰力。除了新進人員外，也面臨待退人員經驗的流失，在這困境下，原有的一對一教育訓練容易有週期過長、教材不統一等問題發生。因此運用知識管理系統，縮短訓練流程、統一教材內容與版本，並將資源共享交流，搭配情境教學，使新進人員快速適應工作。

並以P.Map建立一套實際的流程方法，從人員的面試、訓練到最終審核，搭配知識管理系統汲取知識。以破碎機的操作課程為例，將原本的口述方式，改以步驟化的方式拆解至P.Map，搭配影片形式教學，清楚的階段式學習大幅提升學習效率。有效地將訓練時間從24天縮短至16天即可上手，減少了44% 的訓練時間成本。

此外，獲得優等的「收料開發作業流程」組別，則是以入職不到一年的新進同仁為例，利用新進同仁的親身經歷，分享了入職時對業務流程的不熟悉，也無依可循感到茫然。同時在接受資深業務指導時，因為工作繁雜與缺乏時間，致使容易遺漏細節。加上原有 NAS 系統不易搜索，讓工作流程事倍功半，導致業務開發效率不佳。

為此在 P.Map 上建立開發作業流程，透過各步驟細節，帶領新人系統性的學習，清楚了解正常流程及所需時日，也避免版次錯誤的發生。運用 KM 列出需求資料，通知相關部門上傳文件，新人能夠利用訂閱功能，獲得第一手最新消息。過去新人獨立開發作業流程時常需要 6 個月，結合知識管理機制，能夠縮短至 3 個月，節省了 50% 的學習時間成本；並且過去在 NAS 系統上搜尋資料，需花費 5 到 10 鐘，透過系統彈性的權限設定，一次搞定，文件也能在 1 分鐘內完成資料查找。

打造綠能產業 邁向永續發展

近年大汽電積極在能源上轉型，於2023年導入 TCFD 氣候相關財務揭露，面對氣候變遷與轉型的風險，導入企業知識協作平台。在這 2 年的運用當中，提升組織的敏捷與應變能力，有效地發展產品競爭力，在邁向2050淨零碳排之際，知識管理將扮演更重要的角色。

叡揚2大產品已獲大汽電導入。叡揚／提供
叡揚2大產品已獲大汽電導入。叡揚／提供

天然氣

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