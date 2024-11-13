5人砸6.2億買華西街這種房子 房仲：可拿30％獎勵

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
萬華房市示意圖／台灣房屋萬華店提供
萬華房市示意圖／台灣房屋萬華店提供

實價顯示，今年八月華西街和梧州街巷內，４棟屋齡達55~57年公寓和透天厝，由五位自然人以約6.2億元購入，土地共約243.8坪，據了解相鄰基地近年陸續整合，土地坪數已超過360坪，已符合台北市防災型都更的申請資格。

台灣房屋萬華加盟店店長趙英傑表示，這幾筆老宅位在梧州街觀光夜市旁，過去一樓店面還曾經營茶室，因受祝融之災而空置，相鄰還有華西街、廣州街夜市，且近龍山寺，商業機能豐富。

他表示，目前周邊新大樓均價72~78萬之間，未來若改建推案，規劃套房~2房的小宅產品，甚至有飯店式管理，單價有機會坐穩八字頭，投資收租的表現也更為加分。

目前周邊新大樓套房月租金可達2萬元以上、2房月租金至少3~4萬元，住戶不乏外派來台的外籍人士、年輕人等。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，限貸令下，建商購地最高貸款成數5成，動工款保留1成，還有18個月內限期動工的壓力。

相對來說，都更危老整合的時間彈性大，也排除在信用管制的限貸令之外，此外還有機會爭取容積獎勵，成為目前建商們在夾縫中可以喘息的生存空間。

第一建經研究中心副理張菱育指出，台北老屋多，為了鼓勵危險建築物重建，台北市推出防災都更整宅專案，包含四大要件，須以都更方式重建，基地面積須達1,000平方公尺，地上物須為合法建物，且需經鑑定耐震能力不足者，但民國63年以前的建物可免鑑定，因此逾50年的老舊建物做防災型都更的流程相對簡便。

她表示，這幾筆建築符合此專案，若順利申辦，將可望獲得原建築基地基準容積30%的容積獎勵，增添業者的整合意願和開發效益。

建商 防災型都更

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