台積電領頭！在中科台中園區打造全台首座零廢製造中心

台積電（2330）13日在中科廠區，舉行台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式，宣布台中零廢製造中心正式商轉。台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛致詞時強調，推動循環經濟是責任也是契機，零廢中心將實現廢棄資源的「點石成金」，把它升級成高價值的原物料。

邁向淨零排放，台中零廢製造中心同時為台灣第一個導入「薄膜碳捕捉技術」的示範場域。

台積電與環境部完成合作備忘錄簽署，共同發展薄膜碳捕捉技術，後續將導入一般廢棄物熱處理(焚化)設施焚化爐，以創新的減碳技術擴大永續影響力。

今天包括環境部長彭啓明、國科會主委吳誠文、經濟部政務次長何晉滄、台中市政府秘書長黃崇典、中科管理局長許茂新；台積電與綠色技術合作夥伴長春石化、成信實業與立盈環保科技，以及供應鏈夥伴、大專院校、產業公協會等200餘人，共同見證綠色製造里程碑。

秉持「減廢最大量、環境效益最大化、管理風險最小化」三大原則，台中零廢製造中心設有氟化鈣污泥回收廠、氧化矽污泥回收廠、有機溶劑熱回收廠，以及異丙醇回收廠等四大回收處理廠區。

不僅確保廢棄資源不外流，所純化再生的化學品自2023年試運轉以來，已100%達再生產品允收標準，不僅可供其他產業使用，後續亦將發展電子級再生化學品，以重新投入半導體製程應用，削減原物料開採需求，開創循環經濟嶄新模式。

秦永沛表示，以全廠區滿載計算，台中零廢製造中心每年可以為台積電減少13萬公噸的廢棄物委外處理量，相當於中科廠區廢棄物總量的 85%以上。據環境損益分析，每年可削減約15億元的環境成本，其中包括4萬公噸、逾110座大安森林公園負碳量的減碳效益。

零廢製造中心也有台灣第一個碳薄膜捕捉技術應用，在零廢製造中心可以把熱能變成能源，再利用薄膜捕捉碳，這可以減少溫室氣體，還能以廢養綠。

秦永沛提到，台積電去年在台灣廠區，所有廢棄物回收率達到97％以上，掩埋率已連續14年小於1%，台積電是第一個取得UL2799認證的企業，但台積電不以此自滿，更要藉此鼓勵自己持續推動永續。

而循環要能成功，關鍵在建立生態系，異業合作至關重要，透過成立零廢製造中心，讓各產業更重視，加速發展動能，未來將延續零廢製造中心成果，在各地建立更多零廢中心，希望和各地攜手合作創造更美好地球。

台積電資深副總經理暨企業永續(ESG)委員會主席何麗梅說，台積電除深耕先進技術藍圖，亦積極實踐永續承諾。呼應第28屆聯合國氣候變遷大會(COP 28)轉型脫離化石燃料的決議，透過零廢製造中心建置計畫，台積電致力兼容科技與永續發展，攜手利害關係人迎向共榮與成長。