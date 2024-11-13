每年人口少五千、房價卻漲9成 專家：這縣市靠夢支撐

屏東人口老化、人口流失情況相當嚴峻，但近年房價卻不斷上漲，引發在地人士關注。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，屏東有不少房市題材，但效應仍有待發酵，目前主要還是靠「夢」支撐，區域房市發展確有隱憂。

依據屏東縣政府民政處統計，屏東人口近十年持續減少，2013年底還有85.2萬人，但2023年底，已降到79.4萬人十年減少5.7萬人，平均每年減少超過5,000人。

但全向科技房產中心統計屏東平均房價，2013年~2018年屏東房價每坪只要9~11萬元，但2019~2023年房價加速上漲，到去年Q4已達到每坪18.55萬，10年飆近9成，2024年平均甚至已站穩2字頭。

陳傑鳴表示，屏東近年人口持續減少，主要是屏東縣工作機會少，年輕人被迫到高雄，或是北部發展，加上國人不婚不生愈來愈多，生育力普遍下降，屏東也不例外。

至於房價一路上漲，一來是房價基期低，平均長期在一字頭，二來是原物料上漲，新屋建築成本大增，由於年輕人偏好新屋，也讓區域平均房價跟著水漲船高。

第三，也是主要因素，就是屏東近年房市題材不少，包括屏東科學園區、高鐵南延、榮總屏東分院、屏東市演藝廳特區等，在建設話題利多帶動下，民眾對房價增值有所想像期待，促使屏東房價漲勢明顯加快，

陳傑鳴表示，屏東目前坐擁豐富的建設題材，隨著重點建設的落實，估計未來有機會吸引更多人才進駐，進而帶動區域的薪資水平和增加就業機會。

不過，目前屏東的房價和租金相較於前幾年都有不小漲幅，而這些大型項目的建設需要較長時間才能落實，在如今屏東區域人口仍在流失狀況下，區域房市發展仍有隱憂。