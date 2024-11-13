快訊

丁學文專欄／川普回歸白宮 中國沉重的經濟恐再下墜

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

後台太硬？勞動部基層2月陳情查霸凌 次長約談分署長後突離職

聽新聞
0:00 / 0:00

每年人口少五千、房價卻漲9成 專家：這縣市靠夢支撐

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
屏東街景圖／取自google 地圖
屏東街景圖／取自google 地圖

屏東人口老化、人口流失情況相當嚴峻，但近年房價卻不斷上漲，引發在地人士關注。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，屏東有不少房市題材，但效應仍有待發酵，目前主要還是靠「夢」支撐，區域房市發展確有隱憂。

依據屏東縣政府民政處統計，屏東人口近十年持續減少，2013年底還有85.2萬人，但2023年底，已降到79.4萬人十年減少5.7萬人，平均每年減少超過5,000人。

但全向科技房產中心統計屏東平均房價，2013年~2018年屏東房價每坪只要9~11萬元，但2019~2023年房價加速上漲，到去年Q4已達到每坪18.55萬，10年飆近9成，2024年平均甚至已站穩2字頭。

陳傑鳴表示，屏東近年人口持續減少，主要是屏東縣工作機會少，年輕人被迫到高雄，或是北部發展，加上國人不婚不生愈來愈多，生育力普遍下降，屏東也不例外。

至於房價一路上漲，一來是房價基期低，平均長期在一字頭，二來是原物料上漲，新屋建築成本大增，由於年輕人偏好新屋，也讓區域平均房價跟著水漲船高。

第三，也是主要因素，就是屏東近年房市題材不少，包括屏東科學園區、高鐵南延、榮總屏東分院、屏東市演藝廳特區等，在建設話題利多帶動下，民眾對房價增值有所想像期待，促使屏東房價漲勢明顯加快，

陳傑鳴表示，屏東目前坐擁豐富的建設題材，隨著重點建設的落實，估計未來有機會吸引更多人才進駐，進而帶動區域的薪資水平和增加就業機會。

不過，目前屏東的房價和租金相較於前幾年都有不小漲幅，而這些大型項目的建設需要較長時間才能落實，在如今屏東區域人口仍在流失狀況下，區域房市發展仍有隱憂。

資料來源／全向科技中心
資料來源／全向科技中心

房價 房市

延伸閱讀

天兔颱風最新路徑曝 賈新興估明晨4時海警、明晚8時陸警

淡水小鎮變新北大城...人口即將突破20萬 規劃慶祝活動

屏東資深協勤民力服務逾30載 共24人獲縣警局表揚

屏東竹田鄉長涉貪遭押 縣府指派黃道東代理鄉長

相關新聞

擴大與星野合作 星宇航空：機票若沒加值將陷價格戰

星宇航空成立後，積極與各大產業龍頭聯手合作，包括與日本推出星野集團「機加酒」自由行方案。星宇航空商務長梁文龍分析，航空公...

日均破4萬人！台中捷運文化成形 建商搶推正宗捷運宅

房市回歸自住需求，捷運宅成為市場焦點，業者表示，台中目前僅有單一綠線營運，但日均運量已突破4萬人次，顯示中部人對捷運依賴...

藥華藥新藥ET全球第三期臨床試驗完成 預計明年初解盲

藥華藥（6446）近日宣布，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）之原發...

5人砸6.2億買華西街這種房子 房仲：可拿30％獎勵

實價顯示，今年八月華西街和梧州街巷內，４棟屋齡達55~57年公寓和透天厝，由五位自然人以約6.2億元購入，土地共約243...

每年人口少五千、房價卻漲9成 專家：這縣市靠夢支撐

屏東人口老化、人口流失情況相當嚴峻，但近年房價卻不斷上漲，引發在地人士關注。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，屏東有不少房...

觀光客來台復甦緩慢 業者：把消失的日本客找回來

疫後海外觀光客來台復甦緩慢，業者認為，台日文化有共鳴，日本客可成為支撐台灣觀光的潛力市場，「要把消失的日本客找回來」；但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。