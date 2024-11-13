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Taboola 再添台灣媒體客戶 AI 推薦技術助內容優化變現

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球開放網路最大原生廣告平台Taboola 宣布在台灣市場再創佳績，Taboola今年第3季與《TVBS新聞網》、《風傳媒》和《中天新聞網》等簽署獨家策略合作夥伴協議，為台灣的新聞媒體提供AI與數據驅動的精準內容推薦服務，並賦能媒體優化內容與變現策略，幫助優質媒體增長營收、實踐永續經營。

Taboola在全球數位廣告產業界中提供內容媒體和廣告主AI尖端技術與解決方案。2022年Taboola 與Yahoo開展長達 30年的獨家策略合作夥伴關係；2024年攜手Apple，為Apple News與Apple Stock提供原生廣告服務。

2023年下半年正式設立台灣商務團隊，攜手《聯合新聞網》（UDN）、《壹蘋新聞網》、《數位時代》與旗下媒體網站。今年第3季與《TVBS新聞網》及集團下 IP 內容網站包括《健康2.0》、《⼥⼈我最⼤》、《⾷尚玩家》；《風傳媒》和《中天新聞網》合作，是Taboola開拓台灣市場的一大里程碑。

Taboola為新聞媒體端打造的產品相當多元，對應媒體主力商業目標，包含優化內容與閱讀體驗、讀者獲取與深化互動、實現多元變現及增長營收。根據Taboola的內部數據，眾多新聞媒體利用「Taboola for Audience」產品的功能，藉此Taboola為特定新聞媒體網站帶來了將近10%的流量增長，成為社群媒體和搜尋引擎之後的主要推薦來源。另外，全球超過200家新聞媒體採用的「Homepage for You」&「Article for You」兩大產品奠基 AI驅動技術，為讀者實現「千人千頁」的個性化閱讀體驗。

Taboola產品中深受新聞媒體信賴與高度使用的Taboola Newsroom，今年就協助台灣媒體從不同角度分析全球新聞趨勢與文章效益，包含文章熱門度與讀者的閱讀深度，讓媒體編輯台得以快速掌握讀者閱讀行為與喜好。最新上線的「Topic Insight」中文版，協助媒體即時掌握全球熱門新聞話題，能快速分析不同話題在市場傳播發酵情況，及掌握自家媒體的文章覆蓋率。

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