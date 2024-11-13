特力財報／第3季稅後純益年增五成 前三季 EPS 0.6元

特力（2908）公告第3季營業收入為88.7億元，年減3.2%，稅後純益為0.74億元，年增51%，每股盈餘0.15元。累計前三季營收為278.2億元，年增2.8%，稅後純益為3.01億元，較去年同期成長9.1%，每股盈餘0.6元。

特力表示，第3季營收受到國際情勢及外在環境的影響，微幅下滑，不過，第3季毛利率25.9%、營業利益率1.6%，分別較去年同期增加2.2%、0.9%，主要是受惠於產品組合以及內部營運效率的優化。

特力表示，過去一年以來受到疫情後通貨膨脹和升息的影響，全球貿易供應鏈和臺灣的零售居家產業均受到挑戰，面對外在環境不斷的變化，集團除了穩健經營本業外，並積極優化供應鏈和零售通路。

在貿易事業方面，因歐美客戶訂單出貨船期調整，第3季貿易事業體營收較去年同期減少，累計前三季則受惠於歐美零售業者的庫存壓力去化逐步完成，較去年同期成長4.9%，顯示貿易成長動能仍呈現穩中透強。隨著歐美客戶庫存去化的調整到一定程度，既有客戶的拉貨動能已逐漸明朗，回補庫存的需求已逐步發酵。特力集團也將持續深化南進供應鏈，落實採購地區的多元佈局，預備因應可能的景氣回溫以及全球大客戶緊急的出貨需求。

零售事業第3季隨著畢業季以及開學季的到來，租屋及添購生活用品的需求強勁，推動本季營收成長動能，較去年同期成長2%。特力表示，台灣零售目前仍然面臨一些挑戰，例如總體經濟狀況影響，可支配所得減少，導致消費氛圍較緩，以及疫情後民眾消費轉移至旅遊以及外出相關的活動，家居市場消費氛圍較為低迷等。接下來，臺灣零售通路除了持續強化自身商品差異化外，亦整合旗下各大通路，提供更多元的服務品項，積極發展社區小店，更貼近消費者的生活圈。