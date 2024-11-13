來台旅客已超越去年水準 觀光署續推四大措施引客

交通部觀光署指出，為持續刺激來台觀光旅遊人次，積極籌辦各項重要引客、促銷措施，包括推出高鐵2人同行1人免費方案、與航空公司合作促銷活動、與旅行社合作募客來台、國際自由行旅客加碼抽「遊台灣金福氣One More Time」等作為。

根據入境旅客統計數據顯示，今年截至11月12日為止，累計來台旅客規模約649萬人次，已超過去年648萬人次水準，整體市場呈現穩步成長趨勢，顯示台灣觀光雖受各種因素影響，仍受來台國際旅客喜愛，並期逐漸揮別本年各項不利Inbound市場發展因素之衝擊。

觀光署表示，為持續爭取國際來台旅客恢復疫前規模，今年透過擴大組織布局及多元行銷策略全方位搶攻客源市場，包括陸續成立印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎及加拿大溫哥華等台灣觀光服務分處（Taiwan Tourism Information Center，TTIC），以擴增行銷廣度及深度，後續年度也規劃逐步增加菲律賓馬尼拉、澳洲雪梨、荷蘭阿姆斯特丹等TTIC，持續培養未來客源市場。

為呼應疫後全球觀光發展趨勢及傳達台灣嶄新觀光品牌形象與打造口碑，觀光署本年5月推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限），10月推出全新台灣觀光品牌國際宣傳影片，以4大主題「SHARE（分享）、DISCOVER （探索）、ENGAGE （連結）、ENJOY （享受）」傳達台灣從自然景觀到多元文化的獨特魅力，並於各主力市場邀請名人擔任台灣觀光形象代言人（如日本/妻夫木聰、韓國/圭賢等），及以「五路齊開」操作策略，透過海外旅展、推廣會、戶外廣告（如紐約時代廣場）、電子與社群及多元媒體廣告（如CNN、BBC）等擴散發酵。此外，亦攜手與跨中央部會、地方政府加強合作，整合文化、運動、生態、鐵道等多元主題，開發更多樣化及具魅力之遊程產品，推動會議後旅遊、郵輪觀光、轉機入境旅遊等主題，期盼吸引更多國際旅客來台。

觀光署表示，每年第4季為旅客出國旅遊旺季，為加速衝刺送客，觀光署已積極籌辦各項重要引客、促銷措施，努力至最後一刻，包括推出高鐵2人同行1人免費方案、與航空公司合作促銷活動、與旅行社合作募客來台、國際自由行旅客加碼抽「遊台灣金福氣One More Time」等作為，期透過波段性促銷及宣傳，再帶動一波來台熱潮，創造台灣觀光話題及來台旅客持續穩定成長。